Gomita reaparece tras cirugía que puso en riesgo su vida

La influencer reconoció su cansancio tras múltiples cirugías y el impacto emocional de enfrentar críticas constantes en redes sociales.

La influencer y creadora de contenido Gomita sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales después de haber estado hospitalizada y sometida a una cirugía de emergencia que puso en riesgo su vida.

Gomita muestra su recuperación tras cirugía de emergencia

Aunque no ha detallado la causa específica de la intervención, la influencer compartió parte de su proceso de recuperación y mostró que está enfocada en superar este difícil episodio y retomar su vida cotidiana.

Impacto físico y emocional de las cirugías

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Gomita reconoció su cansancio tras múltiples cirugías y el impacto emocional de enfrentar críticas constantes en redes sociales.

Mi cuerpo está cansado de las cirugías y mi corazón a veces sí le duele tanto odio.

Asimismo, agradeció las muestras de cariño y apoyo recibidas, que la han motivado a seguir adelante con su recuperación en casa.

Reflexión sobre fe y fuerza interna

Gomita aprovechó para reflexionar sobre su fe, la importancia de responder con amor a quienes la siguen y la fuerza interna que la mantiene en pie. La influencer aseguró que, cuando esté lista, compartirá más detalles sobre lo que vivió y cómo este episodio la ha transformado.