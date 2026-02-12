Gomita publica imágenes desde el hospital y alarma seguidores

La influencer alarmó a sus seguidores con una publicación sobre su estado de salud, lo que desató una ola de especulaciones en redes sociales.
Fue a través de un reciente post en sus redes sociales donde compartió una serie de imágenes desde el hospital. En las fotografías, la famosa aparece postrada en una cama y reveló que su vida estuvo en peligro, pues aseguró que estuvo a punto de fallecer.
En la descripción, detalló que todo ocurrió el pasado 5 de febrero y escribió:
“Solo sé que existen LOS MILAGROS Y MI FE AUMENTA CADA DÍA. El 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad”.