Gomita fue llevada al hospital de emergencia

La conductora e influencer Gomita compartió con sus seguidires que tuvo que ir de emergencia al hospital debido a que no se sentía bien de salud

| 08/02/2021 | ionicons-v5-c 11:02 | Luz Camacho |

MÉXICO.- Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, informó a sus seguidores de Instagram que no se encontraba bien de salud por lo que tuvo que tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital.

La conductora compartió en las historias de la red social que desde hace unos días comenzó a sentirse un poco mal, sin embargo, decidió viajar a Sinaloa para asistir a uno de los partidos de la Serie del Caribe que se llevó a cabo en el estadio de Beisbol de Mazatlán.

Pero en ese viaje Gomita presentó malestares más fuertes por lo que le pidió a su madre que la llevara a un hospital.

"No me siento bien, mi mamá me está llevando al doctor, traigo mareos... Mi corazoncito no está bien. Mis ojos están caídos, si los levanto me duele mucho", explicó la también influencer a quien le realizaron un electrocardiograma en el nosocomio.

Para evitar los rumores, Gomita aclaró que no se había contagiado de Covid-19.

Araceli informó que no fue necesaria la hospitalización, pero le realizaron varios estudios, ya que aún no saben con certeza qué es lo que le puede estar ocasionando que no se sienta bien.

"Ya salí de mi estudio, ¡uuuuh!. Estoy bien mareada pero bien feliz", compartió en un video que grabó mientras cantaba la canción de Despeinada de Ozuna y Camilo.