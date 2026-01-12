Info 7 Logo
Golden Globes 2026: lista completa de los ganadores

Por: María Fernanda Colunga

11 Enero 2026, 21:22

Estos premios perfilan la carrera rumbo al Oscar. Conoce quiénes ganaron y qué producciones dominaron una de las noches clave del cine y la televisión

Golden Globes 2026: lista completa de los ganadores

Los Globos de Oro 2026, en su edición 83, comenzaron a reconocer a lo más destacado del cine y la televisión de 2025, en una ceremonia celebrada en Beverly Hills, California, que marca el inicio fuerte de la temporada de premios.

Ganadores en categorías más importantes en cine

Las interpretaciones en cine comenzaron a ser reconocidas por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, tanto en roles protagónicos como de reparto.

  • Mejor Película Comedia o Musical: One Battle After Another
  • Mejor Película de Drama: Hamnet

  • Mejor Actor de Película de Comedia o Musical: Timothée Chalamet, por Marty Supreme

  • Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical: Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You

  • Mejor Actriz en Película de Drama: Jessie Buckley por Hamnet

  • Mejor Actor en Película de Drama: Wagner Moura por The Secret Agent

  • Mejor Actor de Reparto: Stellan Skarsgård, por Sentimental Value

  • Mejor Actriz de Reparto: Teyana Taylor, por One Battle After Another

¿Quiénes ganaron en las categorías de televisión?

Las producciones televisivas y de plataformas de streaming también comenzaron a sumar premios en distintas categorías, tanto por género como por desempeño individual.

  • Mejor Serie de Drama: The Pitt
  • Mejor Miniserie: Adolescense

  • Mejor Serie de Comedia o Musical: The Studio

  • Mejor Actor en Serie de Drama: Noah Wyle por The Pitt

  • Mejor Actriz en Serie de Drama: Rhea Seehorn por Pluribus

  • Mejor Actor en una Serie de Comedia o Musical: Seth Rogen por The Studio

Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026

One Battle After Another, Sinners y Adolescence brillaron en la ceremonia de los Globos de Oro 2026. Estos son los premiados de la noche y ahora fuertes perfiles para ganar el Oscar.

  • Mejor Actor (Comedia o Musical): Timothée Chalamet por Marty Supreme
  • Mejor Actriz (Comedia o Musical): Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You
  • Mejor Actor de Reparto: Stellan Skarsgård por Sentimental Value
  • Mejor Actriz de Reparto: Teyana Taylor por One Battle After Another
  • Mejor Actriz en Serie de Drama: Rhea Seehorn por Pluribus
  • Mejor Película Animada: KPop Demon Hunters
  • Mejor Director de Película: Paul Thomas por One Battle After Another
  • Logros Cinematográficos y de Taquilla: Sinners 
  • Mejor Serie de Drama: The Pitt
  • Mejor Miniserie: Adolescense
  • Mejor Serie de Comedia o Musical: The Studio
  • Mejor Actriz de Reparto en Serie: Erin Doherty por Adolescence
  • Mejor Película en Idioma No Inglés: El Agente Secreto
  • Mejor Actor en una Miniserie de Drama: Stephen Graham por Adolescence 
  • Mejor Actriz en una Miniserie: Michelle Williams por Dying for Sex
  • Mejor Banda Sonora: Sinners
  • Mejor Actor en un Papel Secundario en Televisión: Owen Cooper 
  • Mejor Podcast: Good Hang with Amy Powler
  • Mejor Canción Original: Golden de KPop Demon Hunters
  • Mejor Guión: One Battle After Another
  • Mejor Actriz en un Papel Secundario en Televisión: Erin Doherty por Adolescence
  • Mejor Actuación en Comedia En Vivo en Televisión: Ricky Gervais

 

