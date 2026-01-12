Golden Globes 2026: lista completa de los ganadores

Los Globos de Oro 2026, en su edición 83, comenzaron a reconocer a lo más destacado del cine y la televisión de 2025, en una ceremonia celebrada en Beverly Hills, California, que marca el inicio fuerte de la temporada de premios.
Ganadores en categorías más importantes en cine
Las interpretaciones en cine comenzaron a ser reconocidas por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, tanto en roles protagónicos como de reparto.
- Mejor Película Comedia o Musical: One Battle After Another
One Battle After Another is the #GoldenGlobes winner for Best Picture – Musical or Comedy! 🎥 Bravo! pic.twitter.com/JkPZef5CyN— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
- Mejor Película de Drama: Hamnet
An incredible win for Hamnet! 👏 Congrats on winning Best Picture – Drama! #GoldenGlobes pic.twitter.com/GhnGAansI6— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
- Mejor Actor de Película de Comedia o Musical: Timothée Chalamet, por Marty Supreme
The #GoldenGlobes award winner for Best Male Actor – Motion Picture – Musical/Comedy goes to.... Timothée Chalamet for his role in Marty Supreme! 🎥 pic.twitter.com/7l5vMdfI2R— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
- Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical: Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You
An incredible win for Rose Byrne!— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
Congratulations on winning Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy for If I Had Legs I'd Kick You! #GoldenGlobes pic.twitter.com/ZeQ5PGdmUR
- Mejor Actriz en Película de Drama: Jessie Buckley por Hamnet
And Best Female Actor – Motion Picture – Drama goes to.... Jessie Buckley in Hamnet! ✨ #GoldenGlobes pic.twitter.com/zoFUNSBmVM— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
- Mejor Actor en Película de Drama: Wagner Moura por The Secret Agent
Wagner Moura is the #GoldenGlobes winner for Best – Motion Picture – Drama for their performance in The Secret Agent! 🎥✨ pic.twitter.com/jONtZja9Yq— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
- Mejor Actor de Reparto: Stellan Skarsgård, por Sentimental Value
And the #GoldenGlobes award for Best Supporting Male Actor – Motion Picture goes to... 🥁 Stellan Skarsgård for Sentimental Value! Congrats! pic.twitter.com/K8FH9JSAut— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
- Mejor Actriz de Reparto: Teyana Taylor, por One Battle After Another
The #GoldenGlobes award for Best Supporting Female Actor – Motion Picture goes to Teyana Taylor for One Battle After Another! Congratulations! pic.twitter.com/XvpjnaOj6P— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
¿Quiénes ganaron en las categorías de televisión?
Las producciones televisivas y de plataformas de streaming también comenzaron a sumar premios en distintas categorías, tanto por género como por desempeño individual.
- Mejor Serie de Drama: The Pitt
The 83rd #GoldenGlobes winner for Best Drama Series is The Pitt! ✨🍿 pic.twitter.com/bOEv8jlHRz— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
- Mejor Miniserie: Adolescense
Let's hear it for our Best Limited Series, Anthology Series or Television Motion Picture winner 👏— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
Congratulations, Adolescence! #GoldenGlobes pic.twitter.com/NXvaV2cvKa
- Mejor Serie de Comedia o Musical: The Studio
Let's go, The Studio! 👏 Congrats on your big #GoldenGlobes win for Best Musical or Comedy Series! pic.twitter.com/wzSrdRKfNI— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
- Mejor Actor en Serie de Drama: Noah Wyle por The Pitt
Let's hear it for Noah Wyle because he just won a #GoldenGlobes award for Best Male Actor – Television – Drama for The Pitt 📣 pic.twitter.com/PodsTlwfCf— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
- Mejor Actriz en Serie de Drama: Rhea Seehorn por Pluribus
A ✨golden✨ win for Rhea Seehorn in Pluribus! You are our Best Female Actor – Television – Drama! #GoldenGlobes pic.twitter.com/AM0xvhCxw4— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
- Mejor Actor en una Serie de Comedia o Musical: Seth Rogen por The Studio
Seth Rogen of The Studio is a #GoldenGlobes winner! 🥳 pic.twitter.com/NkP7E0qKUc— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
- Mejor Actriz en una Serie de Comedia o Musical: Jean Smart por Hacks
Jean Smart just won the 🏆 for Best Female Actor – Television – Musical/Comedy for Hacks! Congrats! #GoldenGlobes pic.twitter.com/Tekc0tOvEW— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026
One Battle After Another, Sinners y Adolescence brillaron en la ceremonia de los Globos de Oro 2026. Estos son los premiados de la noche y ahora fuertes perfiles para ganar el Oscar.
- Mejor Actor (Comedia o Musical): Timothée Chalamet por Marty Supreme
- Mejor Actriz (Comedia o Musical): Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You
- Mejor Actor de Reparto: Stellan Skarsgård por Sentimental Value
- Mejor Actriz de Reparto: Teyana Taylor por One Battle After Another
- Mejor Actriz en Serie de Drama: Rhea Seehorn por Pluribus
- Mejor Película Animada: KPop Demon Hunters
- Mejor Director de Película: Paul Thomas por One Battle After Another
- Logros Cinematográficos y de Taquilla: Sinners
- Mejor Serie de Drama: The Pitt
- Mejor Miniserie: Adolescense
- Mejor Serie de Comedia o Musical: The Studio
- Mejor Actriz de Reparto en Serie: Erin Doherty por Adolescence
- Mejor Película en Idioma No Inglés: El Agente Secreto
- Mejor Actor en una Miniserie de Drama: Stephen Graham por Adolescence
- Mejor Actriz en una Miniserie: Michelle Williams por Dying for Sex
- Mejor Banda Sonora: Sinners
- Mejor Actor en un Papel Secundario en Televisión: Owen Cooper
- Mejor Podcast: Good Hang with Amy Powler
- Mejor Canción Original: Golden de KPop Demon Hunters
- Mejor Guión: One Battle After Another
- Mejor Actriz en un Papel Secundario en Televisión: Erin Doherty por Adolescence
- Mejor Actuación en Comedia En Vivo en Televisión: Ricky Gervais