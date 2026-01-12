Golden Globes 2026: lista completa de los ganadores

Estos premios perfilan la carrera rumbo al Oscar. Conoce quiénes ganaron y qué producciones dominaron una de las noches clave del cine y la televisión

Los Globos de Oro 2026, en su edición 83, comenzaron a reconocer a lo más destacado del cine y la televisión de 2025, en una ceremonia celebrada en Beverly Hills, California, que marca el inicio fuerte de la temporada de premios.

Ganadores en categorías más importantes en cine

Las interpretaciones en cine comenzaron a ser reconocidas por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, tanto en roles protagónicos como de reparto.

Mejor Película Comedia o Musical: One Battle After Another

One Battle After Another is the #GoldenGlobes winner for Best Picture – Musical or Comedy! 🎥 Bravo! pic.twitter.com/JkPZef5CyN — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor Película de Drama: Hamnet

An incredible win for Hamnet! 👏 Congrats on winning Best Picture – Drama! #GoldenGlobes pic.twitter.com/GhnGAansI6 — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor Actor de Película de Comedia o Musical: Timothée Chalamet, por Marty Supreme

The #GoldenGlobes award winner for Best Male Actor – Motion Picture – Musical/Comedy goes to.... Timothée Chalamet for his role in Marty Supreme! 🎥 pic.twitter.com/7l5vMdfI2R — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical: Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You

An incredible win for Rose Byrne!



Congratulations on winning Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy for If I Had Legs I'd Kick You! #GoldenGlobes pic.twitter.com/ZeQ5PGdmUR — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor Actriz en Película de Drama: Jessie Buckley por Hamnet

And Best Female Actor – Motion Picture – Drama goes to.... Jessie Buckley in Hamnet! ✨ #GoldenGlobes pic.twitter.com/zoFUNSBmVM — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor Actor en Película de Drama: Wagner Moura por The Secret Agent

Wagner Moura is the #GoldenGlobes winner for Best – Motion Picture – Drama for their performance in The Secret Agent! 🎥✨ pic.twitter.com/jONtZja9Yq — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor Actor de Reparto: Stellan Skarsgård, por Sentimental Value

And the #GoldenGlobes award for Best Supporting Male Actor – Motion Picture goes to... 🥁 Stellan Skarsgård for Sentimental Value! Congrats! pic.twitter.com/K8FH9JSAut — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor Actriz de Reparto: Teyana Taylor, por One Battle After Another

The #GoldenGlobes award for Best Supporting Female Actor – Motion Picture goes to Teyana Taylor for One Battle After Another! Congratulations! pic.twitter.com/XvpjnaOj6P — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

¿Quiénes ganaron en las categorías de televisión?

Las producciones televisivas y de plataformas de streaming también comenzaron a sumar premios en distintas categorías, tanto por género como por desempeño individual.

Mejor Serie de Drama: The Pitt

The 83rd #GoldenGlobes winner for Best Drama Series is The Pitt! ✨🍿 pic.twitter.com/bOEv8jlHRz — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor Miniserie: Adolescense

Let's hear it for our Best Limited Series, Anthology Series or Television Motion Picture winner 👏



Congratulations, Adolescence! #GoldenGlobes pic.twitter.com/NXvaV2cvKa — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor Serie de Comedia o Musical: The Studio

Let's go, The Studio! 👏 Congrats on your big #GoldenGlobes win for Best Musical or Comedy Series! pic.twitter.com/wzSrdRKfNI — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor Actor en Serie de Drama: Noah Wyle por The Pitt

Let's hear it for Noah Wyle because he just won a #GoldenGlobes award for Best Male Actor – Television – Drama for The Pitt 📣 pic.twitter.com/PodsTlwfCf — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor Actriz en Serie de Drama: Rhea Seehorn por Pluribus

A ✨golden✨ win for Rhea Seehorn in Pluribus! You are our Best Female Actor – Television – Drama! #GoldenGlobes pic.twitter.com/AM0xvhCxw4 — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor Actor en una Serie de Comedia o Musical: Seth Rogen por The Studio

Seth Rogen of The Studio is a #GoldenGlobes winner! 🥳 pic.twitter.com/NkP7E0qKUc — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor Actriz en una Serie de Comedia o Musical: Jean Smart por Hacks Jean Smart just won the 🏆 for Best Female Actor – Television – Musical/Comedy for Hacks! Congrats! #GoldenGlobes pic.twitter.com/Tekc0tOvEW — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026

One Battle After Another, Sinners y Adolescence brillaron en la ceremonia de los Globos de Oro 2026. Estos son los premiados de la noche y ahora fuertes perfiles para ganar el Oscar.