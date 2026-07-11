'Godzilla Minus Zero' recibe una bomba nuclear en nuevo tráiler

El primer avance de Godzilla Minus Zero muestra al icónico kaiju enfrentando una bomba nuclear mientras desata el caos nuevamente

Godzilla vuelve a la pantalla grande con Godzilla Minus Zero, cuya primera entrega promocional muestra al legendario kaiju siendo alcanzado por una bomba nuclear mientras continúa sembrando el caos.

La nueva producción es la secuela directa de Godzilla Minus One, película japonesa estrenada en 2023 que obtuvo reconocimiento internacional y ganó el Premio Óscar en la categoría de Mejores Efectos Visuales.

Se ha lanzado el nuevo teaser de ‘GODZILLA MINUS ZERO’.



En cines el 6 de noviembre. pic.twitter.com/23OWxiLUQx — Terror Geek (@TerrorGeekTN) July 9, 2026

La historia continúa en 1949

De acuerdo con la sinopsis oficial, la trama se desarrolla en 1949, dos años después de los acontecimientos ocurridos en Godzilla Minus One, y sigue a la familia Shikishima mientras enfrenta una nueva amenaza.

En esta ocasión, Godzilla aparece con un tamaño mayor y dirige su ataque hacia la ciudad de Nueva York, escenario principal de la nueva historia.

Regresa el equipo original

El guionista y director Takashi Yamazaki vuelve a encabezar el proyecto, al igual que los actores Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe, quienes retoman los personajes que interpretaron en la película anterior.

Godzilla Minus One fue la película número 37 de la franquicia y la producción número 33 realizada por el estudio japonés Toho. Además, recaudó 116 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en la película japonesa de Godzilla con mayores ingresos y en uno de los estrenos más exitosos de Japón en 2023.

La entrega anterior hizo historia al convertirse en la primera película de habla no inglesa en ganar el Óscar a Mejores Efectos Visuales.

Godzilla Minus Zero llegará a los cines de Japón el 3 de noviembre, mientras que su estreno en Estados Unidos está programado para el 6 de noviembre.