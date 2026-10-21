Globos de Oro rechazan a ‘Michael’ como comedia musical

La película biográfica Michael, centrada en la vida del Rey del Pop, no podrá competir en las categorías de comedia o musical de los Globos de Oro

La película biográfica Michael, centrada en la vida del Rey del Pop, no podrá competir en las categorías de comedia o musical de los Globos de Oro, luego de que la organización rechazara la solicitud presentada por Lionsgate para incluirla en dichas categorías.

De acuerdo con información de Variety, la decisión implica que la producción dirigida por Antoine Fuqua tendrá que buscar un lugar entre las películas de drama, donde disputará una de las seis posiciones disponibles para las nominaciones.

La cinta cuenta con Jaafar Jackson en el papel de su tío, Michael Jackson. La determinación no modifica las posibilidades de sus compañeros de reparto Colman Domingo y Nia Long, ya que las categorías de actuación de reparto no están divididas por género cinematográfico.

Lionsgate todavía puede apelar el fallo

El estudio tiene la posibilidad de impugnar la resolución antes del cierre de inscripciones, programado para el 31 de octubre. En caso de presentar una apelación, el comité de premios de los Globos de Oro será el encargado de revisar nuevamente el caso.

Para respaldar su petición inicial, Lionsgate entregó una carta firmada por el director Antoine Fuqua, tal como lo establece el procedimiento de la organización para las producciones cuya clasificación resulta poco habitual. Sin embargo, el documento no fue suficiente para obtener la autorización.

Fuentes cercanas a la película señalaron que probablemente el estudio no continuará con el proceso. Por su parte, Lionsgate declinó emitir comentarios sobre la decisión.

¿Por qué ‘Michael’ no competirá como musical?

Las reglas de los Globos de Oro contemplan que una película puede clasificarse como musical cuando las canciones, además de los diálogos, contribuyen al desarrollo de la historia. Bajo este criterio, la presencia de números musicales no garantiza que una producción sea aceptada en esa categoría.

En el caso de Michael, Jaafar Jackson interpreta varios de los éxitos más conocidos de su tío. No obstante, la organización habría considerado estas escenas como recreaciones de actuaciones del cantante, en lugar de elementos indispensables para impulsar la narrativa.

La clasificación de las películas biográficas musicales ha generado antecedentes similares. A mediados de los años 2000, Ray y Walk the Line participaron en las categorías de comedia o musical y obtuvieron premios. Posteriormente, los Globos de Oro ajustaron sus criterios para exigir que las canciones contribuyeran a contar la historia, en vez de limitarse a interpretaciones independientes.

Por esa razón, producciones como Bohemian Rhapsody, Elvis y A Complete Unknown fueron inscritas como dramas. Una excepción fue Inside Llewyn Davis, de los hermanos Coen, que consiguió competir como comedia.

‘Michael’ supera los mil millones de dólares en taquilla

Estrenada el 24 de abril, la película se convirtió en la primera biografía cinematográfica en superar los mil millones de dólares de recaudación mundial, de acuerdo con la información proporcionada. También representa el mayor éxito comercial de Lionsgate hasta la fecha.

La producción impulsó además la proyección de Jaafar Jackson, quien debutó profesionalmente como actor al interpretar a una de las figuras más reconocidas de la música internacional.

El rechazo a la candidatura de Michael no modifica los criterios generales de clasificación de los Globos de Oro, que sí aceptaron las películas Obsession y Tender Loving Care para competir como comedias.

Las nominaciones de la 84.ª edición de los Globos de Oro se darán a conocer el lunes 7 de diciembre. La ceremonia se celebrará el domingo 10 de enero y estará conducida por Nikki Glaser.

La información sobre el rechazo a la candidatura de Michael fue reportada inicialmente por Gold Derby y posteriormente confirmada por Variety.