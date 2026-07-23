Glen Powell protagonizará biopic de Lou Gehrig

Glen Powell y Richard Linklater volverán a colaborar en una película sobre la vida del beisbolista Lou Gehrig, producida por Universal Pictures

Universal Pictures prepara una nueva película biográfica sobre la leyenda del béisbol Lou Gehrig, proyecto que reunirá nuevamente al actor Glen Powell y al director Richard Linklater, quienes ya trabajaron juntos en Hit Man y Everybody Wants Some.

La producción, que aún no tiene título oficial, relatará la historia del histórico primera base de los Yankees de Nueva York, cuya carrera y legado lo convirtieron en una de las figuras más emblemáticas del deporte estadounidense.

La historia del "Caballo de Hierro"

Lou Gehrig fue reconocido por su extraordinaria resistencia al disputar 2,130 partidos consecutivos, una marca que durante décadas simbolizó la durabilidad en las Grandes Ligas y le valió el apodo de "El Caballo de Hierro".

Su carrera terminó de manera prematura tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que posteriormente sería ampliamente asociada con su nombre.

En 1939, Gehrig protagonizó uno de los momentos más recordados en la historia del deporte al despedirse de la afición con un emotivo discurso en el que afirmó ser "el hombre más afortunado del planeta". Aquellas palabras son consideradas por muchos como uno de los discursos más importantes del béisbol.

El miembro del Salón de la Fama falleció en 1941 a los 37 años. Su vida ya había sido llevada al cine en 1942 con la película El orgullo de los Yankees, protagonizada por Gary Cooper.

Equipo creativo de primer nivel

El guion estará a cargo de Simon Rich, escritor y excolaborador de Saturday Night Live, quien recientemente escribió Artificial, una película inspirada en el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

La producción contará con Lorne Michaels, creador y productor de Saturday Night Live, junto con Erin David a través de Broadway Video, empresa que mantiene un acuerdo de producción con Universal Pictures.

Por su parte, Glen Powell producirá el proyecto junto con Dan Cohen mediante su compañía Barnstorm, mientras que Richard Linklater también negocia participar como productor a través de Detour Filmproduction.

La película marcará una nueva colaboración entre Powell y Linklater, una dupla que ha trabajado exitosamente en años recientes.

Powell continúa consolidándose como una de las principales figuras de Hollywood tras participar en producciones como Twisters y The Running Man. Además, próximamente aparecerá en The Great Beyond, dirigida por J.J. Abrams.

En tanto, Linklater viene de dirigir Blue Moon, producción que obtuvo nominaciones al Óscar por su guion y por la actuación de Ethan Hawke, además de realizar Nouvelle Vague, centrada en la creación del clásico Breathless.