‘Glee’ podría regresar a más de una década después de su final

Ryan Murphy analiza un posible regreso de ‘Glee’ y reconoce que existe interés entre las nuevas generaciones por una nueva versión de la serie

Más de diez años después de que ‘Glee’ llegara a su final, la serie musical podría volver a la pantalla. Su creador, Ryan Murphy, reconoció que actualmente analiza la posibilidad de desarrollar una nueva historia ambientada en el universo de la producción.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Murphy señaló que el regreso todavía se encuentra en una etapa temprana, aunque admitió que el interés de las nuevas generaciones es uno de los factores que lo han llevado a considerar la idea.

El productor destacó que muchas personas que actualmente tienen alrededor de 20 años crecieron viendo la serie y mantienen una conexión especial tanto con sus personajes como con la música que formó parte de ella.

La historia será clave para decidir un reboot

Murphy explicó que antes de avanzar con una nueva versión necesita encontrar una historia que justifique el regreso de ‘Glee’. Para el creador, la calidad y el momento adecuado del guion son factores determinantes para decidir si un proyecto debe realizarse.

También señaló que aspectos relacionados con los costos de producción y las condiciones para desarrollar los proyectos forman parte de las decisiones que actualmente evalúa.

El productor añadió que busca impulsar nuevamente proyectos en Los Ángeles, entre otras razones, para favorecer a los integrantes de sus equipos de trabajo y permitirles mantener una mayor cercanía con sus familias.

La nostalgia también impulsa la posibilidad

Las declaraciones de Murphy se producen pocos días después de que hablara con PEOPLE sobre un posible regreso de la serie.

En aquella conversación, el creador reconoció que ha observado un renovado interés por ‘Glee’ entre espectadores jóvenes, quienes han comenzado a descubrir la producciónaños después de su emisión original.

Esta respuesta del público habría despertado nuevamente su interés por explorar una nueva encarnación de la historia, impulsado también por la nostalgia y el cariño que conserva hacia la serie.

¿De qué trataba ‘Glee’?

‘Glee’ fue creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan y debutó en Fox en 2009. La producción permaneció al aire durante seis temporadas, hasta concluir en 2015.

La historia se centraba en New Directions, el coro escolar del instituto William McKinley, y combinaba elementos de comedia y drama adolescente con interpretaciones musicales de canciones populares.

El elenco incluyó a Lea Michele, Cory Monteith, Amber Riley, Chris Colfer, Dianna Agron, Naya Rivera, Darren Criss, Jane Lynch y Matthew Morrison, entre otros actores que posteriormente consolidaron sus respectivas carreras.

Una serie que dejó huella en la televisión

Durante sus seis temporadas, ‘Glee’ acumuló 40 nominaciones a los premios Emmy y consiguió seis estatuillas. También obtuvo cuatro Globos de Oro, entre ellos los reconocimientos a Mejor serie de televisión de comedia o musical en 2010 y 2011.

Aunque por ahora no existe un proyecto confirmado ni una fecha para su posible regreso, las declaraciones de Ryan Murphy mantienen abierta la posibilidad de que ‘Glee’ vuelva a la pantalla con una nueva generación de personajes.