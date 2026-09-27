Giros y traiciones reconfiguran la lista de nominados

Las recientes dinámicas cambiaron el rumbo de la competencia tras una decisión táctica que modificó la tabla de nominados.

Una intensa jornada de giros estratégicos sacudió las dinámicas en el reality show "La Granja VIP 2", reconfigurando de manera drástica la lista de participantes que se encuentran en riesgo de abandonar la competencia.

Pascal traiciona a "Bebeshita" y Kevyn rescata a Azalia Ojeda

El punto de mayor tensión de la noche ocurrió durante la dinámica denominada "La Traición", en la cual Pascal tuvo en sus manos la decisión final del juego y optó por dar la espalda a "Bebeshita", provocando un drástico cambio en la convivencia de la casa.

Por otro lado, la suerte jugó a favor de Azalia Ojeda, quien fue oficialmente salvada por Kevyn. Con este movimiento, Azalia salió de la tabla de nominación y aseguró su permanencia por una semana más en el programa.

Así queda la lista definitiva de nominados

Tras los recientes movimientos, la tabla de nominados sufrió modificaciones decisivas. Los participantes que quedan a la espera del voto del público para evitar la eliminación son "Bebeshita", Manelyk, Carlos, Julio y Kenny.

La audiencia puede apoyar a su competidor favorito a través de las votaciones en las transmisiones de Azteca Uno de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. y mediante la cobertura 24/7 disponible en Disney+.