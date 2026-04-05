Gerardo Ortiz recibe multa millonaria tras caso ligado al CJNG

Además, el intérprete deberá cumplir tres años bajo libertad supervisada, mantenerse bajo vigilancia de un oficial y evitar consumir sustancias ilícitas.

La justicia de Estados Unidos impuso una multa de $1.5 millones de dólares, más de $26 millones de pesos, al cantante de regional mexicano Gerardo Ortiz, luego de que en noviembre de 2025 se declarara culpable de realizar operaciones financieras con una empresa vinculada al crimen organizado.

La sentencia fue dictada por la jueza federal Maame Ewusi Frimpong en una audiencia celebrada en Los Ángeles, donde también se fijó un plazo de 14 días para cubrir el monto total.

La defensa del artista solicitó reducir la sanción a $200 mil dólares, argumentando problemas económicos y migratorios, pero la petición fue rechazada.

Además de la multa, el intérprete deberá cumplir tres años bajo libertad supervisada, mantenerse bajo vigilancia de un oficial y abstenerse del consumo de sustancias ilegales.

Aunque no se le prohibió salir del país, sí tendrá que apegarse a condiciones estrictas durante este periodo.

Al término de la audiencia, Ortiz habló brevemente con medios:

“No era lo que esperaba, pero hay que seguir adelante, ¿no? Con los proyectos, con la música… yo estoy bien, estoy tranquilo”, declaró.

Sobre señalamientos relacionados con consumo de drogas, respondió:

“Eso fue momentáneo. Nunca he sido dependiente de ninguna droga… podríamos hacer una prueba ahora mismo”.

El caso y los vínculos con el CJNG

La investigación se originó por conciertos realizados en 2018, organizados por la empresa Gallística Diamante, propiedad de Jesús Pérez Alvear, identificado por autoridades como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ortiz participó en dichos eventos por instrucción de su entonces representante, José Ángel del Villar, fundador de Del Records, quien posteriormente fue procesado y condenado en Estados Unidos.

El caso también involucró a otros actores como el financiero Luca Scalisi y la empresa Del Entertainment, señalados por presuntas operaciones con recursos ilícitos.

Cabe señalar que Pérez Alvear fue asesinado en la Ciudad de México en 2024 antes de poder testificar.

Acuerdo con autoridades

El cantante fue procesado en un expediente independiente y optó por colaborar con el FBI. Su testimonio resultó determinante para la condena de su exmánager, lo que le permitió evitar una pena de prisión.

Su abogado subrayó que esta decisión implicó riesgos personales: el artista se convirtió en testigo protegido tras declarar contra personas con presuntos vínculos criminales.

Durante el proceso, Ortiz admitió haber actuado bajo presión, pero negó cualquier relación directa con el narcotráfico o actividades vinculadas a drogas.

Por otra parte, la jueza reconoció la cooperación del cantante, pero dejó claro que las sanciones responden a la gravedad del caso.