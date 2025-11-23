Gerardo Ortiz reaparece con su nuevo álbum ‘El Ejemplar’

El cantante evitó la cárcel gracias a su cooperación con las autoridades, incluida su declaración en contra de su ex representante Ángel del Villar

El lanzamiento de ‘El Ejemplar’ marcó el retorno discográfico de Gerardo Ortiz tras dos años sin presentar un álbum completo, pero el estreno quedó opacado por el momento en que ocurre: apenas días después de que una corte en California lo sentenciara a tres años de libertad supervisada por su relación laboral con una empresa señalada bajo la Ley Kingpin, normativa que castiga a individuos o entidades con nexos con organizaciones del narcotráfico internacional.

La coincidencia entre la sentencia y la salida del material, colocó el álbum en el centro de la conversación pública, pues Ortiz se declaró culpable de haber aceptado presentaciones contratadas por Gallística Diamante, compañía designada por el Departamento del Tesoro como vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aunque evitó la cárcel gracias a su cooperación con las autoridades estadounidenses, incluida su declaración en contra de su exrepresentante Ángel del Villar, la resolución judicial reavivó cuestionamientos sobre su entorno profesional.

Un lanzamiento estratégico en un contexto adverso

Pese a la presión mediática, Ortiz apostó por un regreso contundente. ‘El Ejemplar’ reúne 15 temas y presenta colaboraciones como ‘Por Ahí, Por Ahí’ junto a Código FN. El trabajo mantiene el sello del corrido progresivo que lo ha acompañado desde los inicios de su carrera, pero también incorpora un tono más reflexivo en baladas que exploran la vulnerabilidad, el desamor y las tensiones personales que han marcado los últimos años.

La publicación del álbum apenas horas después de la sentencia reforzó la lectura de que el cantante busca sostener su presencia en el regional mexicano a pesar de las consecuencias legales que aún deberá cumplir en EUA. Para muchos seguidores, el movimiento representa un acto de resistencia artística.

La Ley Kingpin y la huella del proceso judicial

El caso de Ortiz volvió a poner en la conversación pública el alcance de la Ley Kingpin (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), una herramienta que permite sancionar a personas o compañías relacionadas con el narcotráfico internacional mediante restricciones económicas y penalizaciones. Bajo esta designación, cualquier individuo que mantenga relaciones comerciales con empresas enlistadas puede enfrentar cargos federales, aun sin participar directamente en actividades criminales.

La aceptación de responsabilidad del cantante, así como el acuerdo que alcanzó con la fiscalía, derivó en una sentencia menos severa: tres años de libertad supervisada y el pago de una multa, evitando una pena privativa de libertad. Aun así, el proceso deja efectos en su reputación y abre debate sobre la relación entre figuras públicas y entidades sancionadas.

Un álbum que busca reivindicar su trayectoria

En lo musical, ‘El Ejemplar’ funciona como un manifiesto personal. Ortiz retoma elementos que han definido su identidad artística, pero también introduce guiños a experiencias recientes, desde la resiliencia hasta la reconstrucción personal. El disco incluye homenajes simbólicos como el concepto de “El mentor”, figura que representa la guía y el respaldo que, según el cantante, han sido clave para llegar a este punto de su carrera.

El resultado es un proyecto que intenta equilibrar la presión externa con una narrativa íntima, enviando un mensaje sobre continuidad y permanencia en el género regional. Para su público, el álbum es a la vez una prueba de que la pausa discográfica terminó y una invitación a seguir escuchando su evolución en tiempos complejos.

‘El Ejemplar’ llega, así, en una etapa de contraste: mientras Gerardo Ortiz enfrenta las consecuencias de un proceso judicial en EUA, al mismo tiempo reafirma su presencia en la escena musical con un trabajo que combina introspección y firmeza artística.