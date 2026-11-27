La Justicia francesa confirmó que Gérard Depardieu irá a juicio por presunta violación y agresión sexual contra la actriz Charlotte Arnould en 2018.

La Justicia francesa confirmó este jueves que el actor Gérard Depardieu deberá sentarse en el banquillo de los acusados por cargos de violación y agresión sexual a la actriz Charlotte Arnould en 2018.

El intérprete, de 77 años y ya condenado en firme en otra causa por agresiones sexuales, había presentado un recurso para tratar de evitar volver a juicio, pero el Tribunal de Apelaciones de París se pronunció este jueves en su contra.

Sus abogados, sin embargo, avanzaron este mismo jueves a la prensa francesa que estudiarán aún la posibilidad de presentar un recurso de casación.

"Es una victoria para ella", señaló por su parte Carine Durieux Diebolt, letrada de la víctima, además de pedir que Depardieu deje de intentar retrasar la causa.

Arnould fue la primera actriz en presentar querella contra Depardieu, años antes de la ristra de escándalos y acusaciones que salieron a la luz en los últimos tiempos contra el protagonista de 'Cyrano de Bergerac' (1990), quien durante años fue uno de los rostros más conocidos del cine francés.

La de Arnould, además de ser la primera, es una de las acusaciones más graves contra el actor, quien en mayo de 2025 ya fue sentenciado a 18 meses de prisión exentos de cumplimiento por agresiones sexuales contra dos trabajadoras cometidas en 2021, durante el rodaje de 'Les Volets verts' (Jean Becker).

Además de estas acusaciones, más de una decena de mujeres señalaron en los últimos años al actor, a través de testimonios en la prensa, por actos similares. También se han presentado denuncias contra él pese a la prescripción de los delitos, como en el caso de la actriz Hélène Darras por hechos ocurridos en 2007.

En España también fue denunciado a finales de 2023 por la periodista Ruth Baza, por una presunta violación ocurrida en París en 1995 durante una entrevista.

Por otra parte, Depardieu es actualmente objeto de otra investigación por violación grupal, en una causa en la que también está implicado el escritor Michel Houellebecq, a raíz de una denuncia presentada en mayo de 2025 por una mujer que participó con ellos en el rodaje en 2018 de la película 'Thalasso'.