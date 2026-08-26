Georgina Rodríguez habría adoptado a los tres hijos de Cristiano

A pocos días de haber contraído matrimonio con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez habría dado un importante paso dentro de su familia al adoptar legalmente a los tres hijos mayores del futbolista: Cristiano Jr., Eva María y Mateo. La información fue difundida por medios portugueses y españoles, retomada este 24 de agosto.
Cristiano Jr., de 16 años, y los mellizos Eva y Mateo, de nueve, son hijos de Cristiano Ronaldo y, hasta ahora, Georgina no figuraba legalmente como su madre. De concretarse la adopción reportada, la modelo y empresaria pasaría a tener reconocimiento legal como madre de los cinco hijos que forman parte de la familia, pues Alana Martina y Bella Esmeralda son sus hijas biológicas con el futbolista.
La decisión habría ocurrido apenas una semana después de la boda de la pareja, celebrada el pasado 11 de agosto en su residencia de Cascais, Portugal. La ceremonia fue íntima y tuvo como protagonistas a sus cinco hijos, quienes estuvieron presentes en uno de los momentos más importantes para la familia.
Aunque el vínculo legal sería reciente, Georgina ha participado durante años en la crianza de Cristiano Jr., Eva y Mateo y los ha tratado como parte de su propia familia. De acuerdo con reportes sobre el proceso, los trámites se habrían realizado de manera discreta para proteger la privacidad de los menores.
Con este paso, la familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez atraviesa una nueva etapa después de casi una década juntos. La pareja no solamente formalizó su relación como marido y mujer, sino que ahora habría formalizado también el vínculo legal entre Georgina y los tres hijos mayores del futbolista, consolidando aún más la familia que han construido juntos.