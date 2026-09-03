George Clooney recibe León de Oro honorífico en Venecia

George Clooney fue reconocido con el León de Oro honorífico por su trayectoria y defendió el papel de los artistas frente al miedo y la desconfianza

George Clooney recibió este miércoles el León de Oro honorífico por su trayectoria durante la jornada inaugural de la Mostra de Venecia, donde ofreció un discurso marcado por la nostalgia, el agradecimiento y una defensa del papel de los artistas frente al miedo y la desconfianza.

El actor, productor y director estadounidense aprovechó la ceremonia para cuestionar a quienes, desde posiciones de poder, buscan enfrentar a la ciudadanía mediante la desconfianza.

Clooney defiende el poder de las historias

Durante su intervención, George Clooney sostuvo que los autoritarios suelen intentar silenciar primero a quienes cuestionan y generan reflexión, entre ellos periodistas, escritores, actores, músicos y cineastas.

El intérprete señaló que las historias pueden resultar incómodas para quienes utilizan el miedo como herramienta, pues permiten generar empatía hacia personas desconocidas y mostrar realidades diferentes.

Según Clooney, aunque las películas no pueden detener guerras, controlar la inflación o solucionar elecciones, sí tienen la capacidad de recordar al público que una persona desconocida puede convertirse en alguien importante dentro de la historia de otra persona.

El actor también hizo un recorrido por su trayectoria profesional, que se extiende por más de cuatro décadas. Con humor, reconoció que su carrera no fue resultado de una estrategia perfectamente planeada.

Clooney explicó que durante buena parte de su vida profesional simplemente intentaba llegar a fin de mes y atribuyó sus oportunidades a las personas que confiaron en él.

Recordó que un director logró descubrir capacidades que él mismo todavía no reconocía, mientras que guionistas y miembros de los equipos de producción contribuyeron a construir la imagen profesional que alcanzó con el paso de los años.

Amal Clooney y sus hijos estuvieron presentes

George Clooney, de 65 años, llegó al Palazzo del Cinema acompañado por su esposa, la activista y abogada libanesa Amal Clooney.

Durante su discurso, el actor también expresó su cariño por Amal y por sus dos hijos mellizos, de nueve años. Incluso hizo una broma al mencionar que al menos uno de ellos podría recibir especialmente sus palabras de afecto.

La relación de Clooney con Venecia se remonta a décadas atrás. El actor participó por primera vez en la Mostra en 1998 con Out of Sight, dirigida por Steven Soderbergh.

También regresó al festival el año pasado con Jay Kelly, película de Noah Baumbach. Además, Venecia tiene un significado personal para el actor, ya que fue la ciudad donde contrajo matrimonio en 2014.

Laura Dern entrega el León de Oro

La encargada de entregar el reconocimiento a George Clooney fue la actriz estadounidense Laura Dern, quien destacó tanto su trayectoria artística como sus cualidades personales.

Dern elogió a Clooney como actor, director y amigo, además de compararlo con una figura del Renacimiento y destacar su humanidad y grandeza como artista.

La actriz también compartió mensajes de algunos de los amigos del homenajeado. Entre ellos estuvo Brad Pitt, quien reconoció la capacidad de Clooney para contar historias y su talento frente a las cámaras, aunque aprovechó la ocasión para bromear sobre sus habilidades para bailar.

Con la ceremonia de entrega del León de Oro honorífico a George Clooney comenzó oficialmente una nueva edición de la Mostra de Venecia, que se extenderá hasta el 12 de septiembre.

Entre las 21 películas que participan en la competición se encuentran Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, y Bunker, de Florian Zeller, protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem.