George Clooney: 'Me muero por trabajar con Javier Bardem'

George Clooney confesó en el Festival de Cine de Londres durante el preestreno de su película Jay Kelly que se 'muere' por trabajar con el actor Javier Bardem

El actor estadounidense George Clooney aseguró este viernes, durante el preestreno de su nueva película 'Jay Kelly' en el Festival de Cine de Londres (LFF), que se "muere" por trabajar junto con el actor español Javier Bardem.

"Me muero por trabajar con Javier Bardem, estoy tratando de colaborar con él", dijo el veterano intérprete, de 64 años, en respuesta sobre su compañero de profesión.

Clooney se pone en la piel de la estrella del cine Jay Kelly en el film homónimo dirigido por Noah Baumbach ('Historia de un matrimonio') y con un reparto que incluye a Adam Sandler, Laura Dern, Emily Mortimer, Billy Crudup o Charlie Rowe.

El filme explora los entresijos de la industria del cine y profundiza en la vida de los actores más allá de los focos, así como en el equilibrio entre la fama y los sacrificios personales que implica alcanzar el éxito.

En este sentido, Clooney afirmó que esta balanza entre lo personal y lo profesional no es algo exclusivo del sector del cine.

"Diría que casi todo el mundo, en casi todos los trabajos, está equilibrando la idea del éxito y ganarse la vida y sobrevivir y también, ya sabes, cuidar de tu familia, así que siempre estamos equilibrando todo eso. Nunca lo conseguimos a la perfección, pero siempre lo intentamos", comentó.

Del mismo modo, durante la cinta, el personaje de Clooney reflexiona sobre las decisiones, tanto personales como en su trayectoria profesional, tomadas en el pasado, algo que también invitó al propio actor a echar una vista atrás a su filmografía.

"Todas las carreras son muy divertidas y tienen altos y bajos; nunca es una trayectoria larga y estable. Y simplemente esperas tomar más buenas que malas elecciones. Creo que en la vida a todos les pasa eso", apuntó.

También aseguró que no solía recordar sus decisiones erróneas, como 'Batman y Robin' (1997) y sus "pezones de goma", dijo Clooney entre risas.

El encargado de dar vida a Jay Kelly en su juventud es el actor británico Charlie Rowe ('Rocketman'), una tarea que calificó en declaraciones de "extraña" y que aseguró que "se llevará con él a la tumba".

Rowe indicó, además, que había visto toda la filmografía de Clooney para prepararse el papel y que el mejor aprendizaje que se llevó del actor de 'Syriana' (2005) fue poder observar "su calma, serenidad y sentido del humor en el set (...) aportando alegría a la experiencia de todos".