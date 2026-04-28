George Clooney denuncia la violencia política tras ataque a Trump

'Discrepo con todo lo que representa esta administración, pero no hay lugar para el tipo de violencia que vimos' fueron parte de las palabras del actor.

El actor y productor George Clooney lanzó un mensaje contra la violencia política durante un evento en Nueva York, tras referirse al reciente ataque contra el expresidente Donald Trump, al advertir sobre el nivel de confrontación en Estados Unidos.

Durante su participación en la ceremonia del Premio Chaplin del Film at Lincoln Center, el también activista abordó el clima político actual y llamó a frenar el odio que, dijo, está escalando en la vida pública.

¿Qué dijo George Clooney sobre la violencia política?

El actor señaló que existe una lucha que debe enfrentarse para evitar que la violencia se normalice dentro del discurso político. En su intervención, enfatizó que el contexto actual exige una respuesta clara frente a los mensajes de odio.

“Discrepo con todo lo que representa esta administración, pero no hay lugar para el tipo de violencia que vimos hace dos noches en Washington, D.C. Tampoco hay cabida para este tipo de violencia en Minnesota con Alex Pretti o Renée Good.” “La pregunta es simplemente, ¿qué somos nosotros, como ciudadanos de este gran país, para hacer? Y es esa respuesta en todos nosotros, de izquierda, derecha y centro, para construir una unión más perfecta, sanar nuestras heridas y comenzar a hacer verdaderamente grande a América de nuevo.”

¿En qué contexto realizó estas declaraciones?

Clooney fue homenajeado en la edición 51 del Premio Chaplin, donde aprovechó el escenario para emitir un posicionamiento político, algo que ha caracterizado parte de su trayectoria pública.

El actor ha mantenido una postura activa en temas sociales y políticos, participando en distintas causas y expresando opiniones sobre el rumbo de su país.