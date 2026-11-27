Sofía Vergara generó opiniones divididas en redes tras difundirse un video con Abelardo de la Espriella en un helicóptero en Barranquilla.

Sofía Vergara fue el blanco de las críticas en redes sociales después de compartir un video junto al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante un recorrido en helicóptero por Barranquilla.

La grabación fue publicada por el mandatario, quien aparece acompañado de la protagonista de "Modern Family" mientras adelantaban que habrá próximas sorpresas para el país.

Durante el video, Vergara bromeó con el presidente al responder: "¿Y ahora yo qué digo si ya lo dijiste todo?". De la Espriella, por su parte, expresó su admiración por la actriz y destacó que representa un motivo de orgullo para Barranquilla.

¡Qué alegría y qué honor recibir en Barranquilla a nuestra querida Sofía Vergara, una colombiana que brilla en el mundo entero y que representa de la mejor manera el talento, la alegría y la grandeza de nuestra gente! Sofía es motivo de orgullo para Colombia y, muy especialmente, para nuestro Caribe colombiano. Su éxito internacional no le ha hecho perder su esencia ni ese espíritu de barranquillera de pura cepa que tanto la caracteriza. ¡HAREMOS GRANDES COSAS JUNTOS POR COLOMBIA! En los próximos meses les traeremos maravillosas sorpresas a nuestros compatriotas. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 26, 2026 Cuestionan encuentro de Sofía Vergara con el mandatario La publicación provocó reacciones divididas entre los usuarios. Algunos cuestionaron que la actriz apareciera junto al presidente y consideraron que el encuentro podía interpretarse como una muestra de respaldo político. También hubo mensajes que ironizaron sobre la aparición del mandatario en el video, como el de un usuario que señaló: "Ya no halla qué hacer para recibir apoyo". Sin embargo, otros seguidores defendieron a la actriz, destacaron su trayectoria y celebraron su regreso a Barranquilla. Reconocen trayectoria de la actriz en Barranquilla La visita de Sofía Vergara estuvo acompañada de distintos homenajes en su ciudad natal. Uno de ellos se realizó en el Gran Malecón del Río, donde cientos de personas se reunieron para darle la bienvenida. Durante el evento, la Alcaldía le entregó un decreto de exaltación como "barranquillera ilustre", una de las distinciones que concede el Distrito a personalidades destacadas. Además, recibió el "Turbante de la Tradición", reconocimiento otorgado por el Carnaval de Barranquilla a figuras que contribuyen a difundir las raíces culturales de la región. La celebración incluyó música, alfombra roja y referencias a las danzas tradicionales de la zona.