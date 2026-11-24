El Gecko y otros personajes de GEICO protagonizarán un corto en stop motion que debutará durante el desfile de Macy’s el 26 de noviembre

La compañía aseguradora GEICO prepara su primera producción especial de Navidad, un cortometraje animado de dos minutos que se estrenará durante la transmisión del tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s, en Nueva York, el próximo 26 de noviembre.

La producción, titulada "How 15% Saved Christmas", reunirá a algunos de los personajes publicitarios más conocidos de la marca: el Gecko, el Hombre de las Cavernas, el camello Caleb y el cerdito Maxwell. La historia los llevará a intentar recuperar el espíritu navideño de un pueblo cubierto de nieve.

El proyecto forma parte de las celebraciones por el 90 aniversario de GEICO y busca convertir a sus personajes en protagonistas de una historia familiar que pueda regresar durante futuras temporadas decembrinas.

¿De qué trata How 15% Saved Christmas?

La trama se desarrolla en una comunidad que ha perdido la alegría de las fiestas. En medio de ese ambiente, los personajes reciben un mensaje de Santa Claus que interpretan como una señal para actuar y ayudar a recuperar el entusiasmo navideño.

La historia gira alrededor de la idea de que un cambio del 15 por ciento puede hacer una gran diferencia, en referencia al conocido mensaje comercial de GEICO sobre el ahorro en seguros de automóvil.

El especial también incluirá más de 15 referencias y guiños a comerciales de la marca realizados durante las últimas tres décadas, por lo que los espectadores podrán reconocer elementos de distintas campañas publicitarias.

Una producción artesanal con animación stop motion

El cortometraje fue desarrollado mediante la técnica de stop motion, con marionetas de fieltro elaboradas a mano. Para dar vida a los personajes, GEICO trabajó con la agencia creativa MARTIN*, Passion Pictures Animation, el estudio especializado Screen Novelties y Mackinnon & Saunders.

El proceso combinó técnicas tradicionales de animación con herramientas digitales. Los personajes y los elementos principales del primer plano fueron construidos físicamente y fotografiados cuadro por cuadro, mientras que algunos escenarios incorporaron fondos generados mediante inteligencia artificial a partir de diseños originales de los artistas.

La producción busca conservar la apariencia reconocible de los personajes publicitarios, pero trasladarlos a un formato inspirado en los especiales animados clásicos de Navidad.

GEICO debutará con su primer carro alegórico en Macy’s

El estreno del cortometraje coincidirá con la primera participación de GEICO en el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s, que celebrará su edición número 100 este 2026.

La compañía presentará el carro alegórico "Road Trip to Parade", diseñado junto con Macy’s Studios. La estructura representará un recorrido por Estados Unidos hasta llegar al paisaje urbano de Nueva York y estará encabezada por una figura gigante del Gecko.

El Hombre de las Cavernas, Caleb y Maxwell también formarán parte del recorrido. Además, la banda DEVO ofrecerá una presentación desde el carro alegórico como parte de la celebración por los 90 años de la aseguradora.

Antes del desfile, el Gecko protagonizó un viaje de 10 semanas desde San Francisco hasta Nueva York, con paradas en 12 ciudades estadounidenses.

¿Cuándo y dónde ver el especial navideño?

"How 15% Saved Christmas" se estrenará el jueves 26 de noviembre de 2026, durante la transmisión del desfile de Macy’s, que comenzará a las 8:30 de la mañana, en todos los husos horarios, a través de NBC, Peacock y Telemundo.

Después de su presentación televisiva, el cortometraje llegará a salas de cine en 12 mercados de Estados Unidos y permanecerá en cartelera hasta el 27 de diciembre.

Con esta producción, GEICO apuesta por llevar sus personajes más reconocidos más allá de los anuncios comerciales y crear una historia navideña que pueda convertirse en una tradición para el público.