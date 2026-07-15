Garrett Wareing y Amanda Fix darán vida a los jóvenes Warren

Garrett Wareing y Amanda Fix fueron elegidos para interpretar a las versiones jóvenes de Ed y Lorraine Warren en The Conjuring: First Communion

El universo de El Conjuro continuará expandiéndose con una nueva precuela. Garrett Wareing y Amanda Fix fueron elegidos para interpretar a las versiones jóvenes de Ed y Lorraine Warren en The Conjuring: First Communion, según confirmó Dread Central.

La película mostrará los primeros años del célebre matrimonio de investigadores paranormales, marcando una nueva etapa para la franquicia tras la despedida de Patrick Wilson y Vera Farmiga de los personajes.

Una nueva historia para el universo de El Conjuro

The Conjuring: First Communion será dirigida por Rodrigue Huart, quien debutará como director de largometrajes, a partir de un guion escrito por Richard Naing e Ian Goldberg.

Hasta el momento, los detalles de la trama permanecen bajo reserva.

La producción funcionará como una precuela y explorará los primeros pasos de Ed y Lorraine Warren antes de convertirse en los investigadores de fenómenos paranormales que dieron origen a la exitosa saga cinematográfica.

El estreno está programado para el 10 de septiembre de 2027, bajo el sello de Warner Bros. Pictures y New Line Cinema.

La franquicia sigue creciendo

Antes del estreno de esta precuela, el universo de El Conjuro sumará una nueva producción con la secuela de La Llorona, cuyo lanzamiento en cines está previsto para el 9 de abril.

La decisión de desarrollar The Conjuring: First Communion llegó después del éxito comercial de Expediente Warren: El Último Rito, que se convirtió en la película más taquillera de la franquicia al recaudar 494 millones de dólares en todo el mundo.

Además de esta nueva película, el universo creado por James Wan y New Line Cinema también prepara una serie de televisión que ampliará las historias relacionadas con los casos sobrenaturales de los Warren.

El productor Peter Safran adelantó meses atrás que la franquicia aún tiene numerosas historias por contar tanto en cine como en televisión.

Según explicó, después de más de una década acompañando a los personajes, el interés del público por este universo continúa vigente, lo que abre la puerta a nuevas producciones.