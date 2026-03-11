Gana Rodrigo Prieto premio ASC por video con Taylor Swift

El cinefotógrafo mexicano fue reconocido por su trabajo en el video “The Fate of Ophelia”, una producción vinculada con la cantante

Rodrigo Prieto recibió un reconocimiento en la edición 40 de los American Society of Cinematographers (ASC) Awards por su trabajo en el video musical “The Fate of Ophelia”, producción vinculada con la cantante Taylor Swift. El galardón fue entregado durante una ceremonia celebrada el domingo, donde se reconoció el trabajo de cinefotografía en videos musicales.

El fotógrafo mexicano no asistió al evento debido a compromisos laborales en Europa. En su lugar, el reconocimiento fue recibido por el productor Paul Hook, quien compartió un mensaje durante la ceremonia.

Si él estuviera aquí, creo que probablemente le diría gracias a Taylor Swift y un gran, gran gracias a la ANC por este reconocimiento especial.

Reconocen trabajo de Rodrigo Prieto en video musical

El premio fue otorgado por la cinematografía en “The Fate of Ophelia”, una producción que forma parte del universo visual asociado a la etapa reciente de la cantante. El trabajo de Prieto destacó dentro de una categoría que reunió a varios cinefotógrafos vinculados a producciones musicales.

Entre los nominados estuvieron Jeff Cronenweth por “Supernatural”, de Ariana Grande; Jon Joffin y Mitchell Baxter por “False Prophet”, de Pillars of a Twisted City; además del propio Joffin por “Visiting Hours”, de Jon Bryant, y Juliette Lossky por “Altamaha-ha”, de Stacy Subero.

Colaboración en proyectos ligados a Taylor Swift

Además del video premiado, el cinefotógrafo mexicano también participó en la producción de “Opalite”, otro video musical relacionado con el álbum “The Life of a Showgirl”, el material discográfico más reciente de Taylor Swift.

Estas colaboraciones forman parte de una trayectoria que ha incluido producciones cinematográficas, televisión y proyectos musicales en distintas industrias.

Trayectoria del cinefotógrafo mexicano

Prieto es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Durante sus primeros años de carrera trabajó como cinefotógrafo en proyectos dirigidos por Daniel Gruener, Jorge Triana y Francisco Athié.

Su reconocimiento internacional comenzó tras su colaboración con Alejandro González Iñárritu en la película “Amores Perros” (2000). A partir de ese proyecto, su trabajo empezó a ser solicitado en producciones internacionales, lo que amplió su presencia dentro de la industria cinematográfica.