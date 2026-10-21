Gana Mariah Carey demanda por difamación de su hermano

El caso se originó con la publicación de The Meaning of Mariah Carey, libro autobiográfico en el que la artista relata episodios de su vida familiar

Una jueza desestimó la demanda por difamación que Morgan Carey presentó contra su hermana, Mariah Carey, por las afirmaciones incluidas en las memorias de la cantante publicadas en 2020. El abogado del demandante adelantó que apelará nuevamente la decisión, tras cinco años de litigio.

El caso se originó con la publicación de The Meaning of Mariah Carey, libro autobiográfico en el que la artista relata episodios de su vida familiar. Morgan Carey, diez años mayor que la cantante, argumentó que algunos pasajes lo presentaban falsamente como una persona violenta y vinculada con el narcotráfico.

Sin embargo, la jueza Leslie Stroth concluyó que el demandante no logró demostrar que su hermana supiera que las afirmaciones eran falsas o que hubiera actuado con una indiferencia temeraria hacia la verdad, un requisito relevante para acreditar la denominada «malicia real» en este tipo de casos.

¿Por qué desestimaron la demanda contra Mariah Carey?

Morgan Carey presentó la demanda en 2021, al considerar que las memorias afectaban su reputación. Entre sus argumentos, sostuvo que no era una persona violenta y que carecía de antecedentes penales, en contraste con la imagen que, según él, proyectaba el libro.

El demandante también afirmó que las publicaciones habían perjudicado sus oportunidades laborales y que le habían cerrado puertas, hasta el punto de dificultarle encontrar un empleo estable. Además, cuestionó que su hermana no se hubiera puesto en contacto con él para verificar los pasajes antes de publicar el libro.

Los abogados de Mariah Carey argumentaron que la falta de una consulta previa no demostraba por sí misma la existencia de "malicia real". La defensa sostuvo que Morgan Carey no había presentado pruebas suficientes para acreditar que la cantante hubiera actuado con conocimiento de la falsedad de las afirmaciones o con desprecio temerario por la verdad.

La jueza determinó que los argumentos del demandante no alcanzaban el elevado estándar probatorio exigido para que prosperara una demanda por difamación en un asunto de interés público.

El caso ya había tenido un fallo parcial en 2022

La resolución más reciente se suma a una decisión emitida en 2022 por la jueza Barbara Jaffe, quien desestimó 14 de los 16 cargos de la demanda original y todas las acusaciones dirigidas contra la editorial del libro.

En aquel momento, Jaffe permitió que el proceso continuara respecto de algunas afirmaciones relacionadas con presuntos vínculos de Morgan Carey con la distribución de cocaína durante la década de 1980 y con la expresión de que había «estado en el sistema».

La jueza también consideró que otras declaraciones, en las que se describía al hermano de la cantante como una persona abusiva y se afirmaba que había aceptado dinero para asesinar a alguien, podían ser difamatorias. No obstante, señaló que Morgan Carey no había fundamentado adecuadamente los daños que decía haber sufrido.

Los abogados del demandante apelaron ese fallo al considerar que no se había tomado en cuenta el contexto completo de las declaraciones. Sin embargo, la decisión fue ratificada.

El abogado de Morgan Carey anuncia una nueva apelación

Richard Roth, abogado de Morgan Carey, informó por correo electrónico que impugnará la resolución más reciente ante el Primer Departamento de la División de Apelaciones.

"Al emitir su fallo, el tribunal ignoró por completo la decisión previa del juez Jaffe, quien determinó específicamente que las declaraciones eran suficientes para desestimar una solicitud de archivo de la causa; una decisión que, además, fue ratificada por el Primer Departamento", señaló Roth.

El representante legal añadió: "Por lo tanto, recurriremos en apelación ante el Primer Departamento".

La nueva apelación busca revertir la decisión que puso fin a la demanda de Morgan Carey contra la intérprete de éxitos como We Belong Together y All I Want for Christmas Is You.

La otra demanda familiar relacionada con las memorias

El conflicto legal no fue el único derivado de la publicación de The Meaning of Mariah Carey. Alison Carey, hermana de Mariah y Morgan, presentó una demanda independiente al considerar que el libro la retrataba falsamente como alguien que había arrojado té hirviendo a la cantante y que había intentado prostituirla.

La acción legal de Alison Carey tampoco prosperó. La hermana de ambos falleció en 2024.

Por su parte, Morgan Carey cuestionó que Mariah se refiriera a él como su «exhermano» en las memorias y sostuvo que el contenido había perjudicado su reputación y su vida profesional.