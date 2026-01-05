Info 7 Logo
Gana Elordi mejor actor de reparto; dedica premio a del Toro

Por: Vanessa Aguilar

04 Enero 2026, 22:25

Al subir al escenario de los Critics Choice Awards celebrados este domingo en California, Elordi expresó su emoción y dedicó el galardón al cineasta mexicano

La temporada de premios 2026 arrancó con fuerza, y el actor australiano Jacob Elordi se consolidó como protagonista al ganar Mejor Actor de Reparto por su papel en “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro.

guillermo del toro jacob elordi gana critics.jpg

Elordi dedica el premio a Guillermo del Toro

Al subir al escenario en la ceremonia celebrada este domingo, Elordi expresó su emoción y dedicó el galardón al cineasta mexicano:

Te amo, Guillermo del Toro, hiciste mi sueño realidad”, destacando la importancia de trabajar bajo su visión.

critics choice awards jacob elordi mejor actor de reparto.jpg

‘Una Batalla Tras Otra’ domina la noche

Aunque Elordi acaparó la atención, la gran vencedora fue “Una Batalla Tras Otra” (One Battle After Another). La película de Paul Thomas Anderson se llevó Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado.

leonardo di caprio critics choice awards una batalla tras otra mejor dirección.jpg

Impacto de los premios en futuras competencias

Con estos resultados, expertos coinciden en que la producción de Anderson se perfila como favorita para los próximos Premios Óscar. El triunfo de Elordi también refuerza el impulso crítico de la versión de Frankenstein de Del Toro, elogiada por su diseño de producción y actuaciones.

