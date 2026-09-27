Gana el mexicano Andrés Briseño el certamen Mister International

El mexicano triunfó en el certamen mundial superando al representante de España y de Indonesia para asumir su año oficial de reinado.

México vuelve a hacer historia en los certámenes de belleza masculinos tras la coronación de Andrés Briseño como el nuevo Mister International 2026.

El representante azteca, de 21 años, logró imponerse en la gala final celebrada en el MCC Hall Bangkapi en Bangkok, Tailandia, convirtiéndose en el primer mexicano en obtener este título internacional.

Durante la contienda, el podio de ganadores quedó encabezado por México con el triunfo de Andrés Briseño, seguido por el participante de España, Ignacio "Nacho" Monclús Pradal, quien obtuvo el puesto de primer finalista o segundo lugar.

Por su parte, la representación de Indonesia se quedó con el tercer lugar o segundo finalista de la noche a través del modelo Gede Aiswarya Pandit Kartika.

La victoria fue confirmada de manera oficial en las plataformas digitales del certamen, donde la organización celebró la elección del joven modelo y estudiante de derecho sinaloense. Con esta victoria, Briseño asumirá la agenda internacional de la organización durante su año de reinado para representar las causas sociales del certamen en distintos países.