Gana auto por dejar que su novio se bese con Karely Ruiz

Pese a que se iba a ganar un auto Mini Cooper, la mujer se mostró nerviosa por dejar a su novio con la influencer regiomontana

Por: Patricia Agüero

Abril 14, 2023, 14:00

¿Dejarías a tu novio pasar un minuto a solas con Karely Ruiz? Este fue el dilema que tuvo una mujer.

La polémica situación fue planteada por el influencer HotSpanish a una pareja que se encontraba en la vía pública.

Como ya es conocido en sus dinámicas, el influencer le preguntó a la mujer si le permitía a su novio entrar a una camioneta durante un minuto con la también influencer, Karely Ruiz.

¿Y qué iba a ganar ella a cambio? Un vehículo Mini Cooper.

Desde un principio la mujer se mostró dudosa en aceptar, incluso después de haber visto el vehículo, mientras que el novio se podía percibir que estaba ansioso por la decisión de su novia.

Consciente de que podía pasar cualquier cosa dentro de la Van en un minuto, incluyendo besos entre su novio y la regia, la mujer aceptó.

Mientras la mujer se tapaba la cara y en momentos parecía arrepentida y nerviosa, su novio no lo pensó dos veces para disfrutar de estar a solas con la también llamada 'Reina de Only Fans', a quien no dejó de besar.

El tiempo terminó y el hombre salió de la Van tomado de la mano de Karely, por lo que fueron separados inmediatamente por la mujer.

Además, expresaba su molestia con el hombre porque aseguraba que estaba feliz, pero el novio respondió que era porque ya tenían carro.

Antes de entregarle el carro, el influencer HotSpanish le ofreció cambiar su premio por lo que había al interior de una caja fuerte, pero la mujer rechazó la 'catafixia', dejando ir 60 mil pesos en efectivo y un cheque por un millón de pesos.

La mujer finalmente abordó su vehículo Mini Cooper, al igual que su pareja, pero Karely Ruiz se acercó para pedirle que se despidiera de ella, cosa que tampoco aceptó la novia.

Finalmente, Karely Ruiz se despidió con un beso del feliz hombre.