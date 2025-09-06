La conductora Galilea Montijo sorprendió al confesar que salió a conducir un programe en vivo ¡borracha!

Dicha confesión la hizo la tapatía durante el programa 'Netas Divinas', sorprendiendo a sus compañeras Daniela Magún, Natalia Téllez y Consuelo Duval.

Fue la conductora Consuelo Dávalos quien preguntó: ¿Ustedes han trabajado ebrias? a lo que Galilera procedió a contar su anécdota.

"Ay, cállate, a mí me pasó que se me cruzó por g... ósea se me cruzó unos medicamentos nuevos que tenía antidepresivos y le doy un traguito a la cerveza", relató.

Pero, señaló que no se dio cuenta cómo fue la transición ya que ella se sentía bien, hasta que la gente comenzó a verla extrañamente.