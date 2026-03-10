Galilea Montijo responde a polémica por su presencia en XV años

El festejo, realizado en Villahermosa, Tabasco, reunió a figuras como Belinda, J Balvin y Xavi, lo que generó comentarios y cuestionamientos sobre el evento

La conductora de televisión Galilea Montijo rompió el silencio luego de la polémica que surgió en redes sociales por su presencia en la lujosa fiesta de XV años de la joven identificada como Mafer, evento que se volvió viral por su nivel de producción y la presencia de celebridades.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Montijo fue cuestionada por la prensa y aclaró que asistió por invitación directa de la familia de la quinceañera. La presentadora aseguró que no fue contratada como conductora del evento.

La también presentadora del programa Hoy explicó que únicamente accedió a recibir a la festejada durante la entrada del evento como un gesto de cortesía, reiterando que acudió “como invitada de la familia” y defendiendo a los padres de la joven ante las críticas que surgieron en redes sociales.