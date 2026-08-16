Gales despide a Bonnie Tyler entre flores y música

Miles de personas acompañaron el féretro de Bonnie Tyler por las calles de Mumbles, en Gales, donde la cantante vivió y será despedida

Miles de personas se congregaron este sábado en las calles de Mumbles, Gales, para acompañar el féretro con los restos de Bonnie Tyler, quien falleció el pasado 8 de julio a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal.

La población, considerada por la artista como su hogar, recibió el cortejo fúnebre con una multitud que se reunió a lo largo de la calle principal. Entre los asistentes hubo quienes no pudieron contener las lágrimas mientras el coche mortuorio avanzaba lentamente.

“Total Eclipse of the Heart” acompaña el cortejo

Como homenaje a una de las cantantes más reconocidas de Gales, los altavoces instalados en las calles reprodujeron Total Eclipse of the Heart, uno de los temas más emblemáticos de su trayectoria musical.

Os fãs de Bonnie Tyler se reuniram em sua cidade natal, Mumbles, para prestar suas homenagens à falecida cantora, que morreu em Portugal no mês passado.



Um culto em celebração à sua vida acontecerá na Catedral de Swansea na segunda-feira. pic.twitter.com/2ULHfjPihr — Maicon Souza (@MaiconSouza_) August 15, 2026 El féretro fue cubierto con la bandera de Gales, reflejo del fuerte vínculo que Tyler mantuvo durante toda su vida con esta región, situada cerca de Skewen, el pequeño pueblo donde nació. Durante el recorrido, numerosos asistentes lanzaron flores al paso del féretro y algunos se sumaron al cortejo para caminar detrás del vehículo hasta llegar a la casa de la cantante en Mumbles. Los restos de Tyler permanecerán unas horas en ese lugar antes de continuar con las actividades previstas para su despedida. Funeral será el próximo lunes El funeral de la cantante está programado para el lunes en una iglesia local. La ceremonia se llevará a cabo de manera privada, con la presencia de familiares y amigos. Sin embargo, los habitantes de Mumbles podrán seguir el acto mediante una pantalla gigante que transmitirá la ceremonia en directo, permitiendo que la comunidad participe en el último adiós a una de sus figuras más reconocidas.