Galardonan a destacados artistas en los Latin Grammy

Por: Fernanda Izaguirre 12 Noviembre 2026, 18:15 Compartir

La Academia comenzó a dar a conocer a los triunfadores de la tarde en diversas categorías que abarcan los géneros urbano, rock y tropical.

La lista completa de ganadores de la 27a edición de los Latin Grammy otorgados por la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas contempla las siguientes categorías y galardonados: General Grabación del año: “Niño”, Milo J.

“Niño”, Milo J. Álbum del año: “LUX (Obras Completas)”, Rosalía.

“LUX (Obras Completas)”, Rosalía. Canción del año: “La Perla”, Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia).

“La Perla”, Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia). Mejor nueva artista: ARIA VEGA. Estallido y Pop Mejor álbum pop contemporáneo: “¿Y Ahora Qué +?”, Alejandro Sanz.

“¿Y Ahora Qué +?”, Alejandro Sanz. Mejor álbum pop tradicional: “Yo Canto 2”, Laura Pausini.

“Yo Canto 2”, Laura Pausini. Mejor canción pop: “La Perla”, Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia). Electrónica y Urbana Mejor interpretación de música electrónica: “Beto's Horns - Fred Remix”, CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again.

“Beto's Horns - Fred Remix”, CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again. Mejor interpretación urbana: “Gil”, Milo J con Trueno.

“Gil”, Milo J con Trueno. Mejor interpretación de reggaetón: “Verano Rosa”, Karol G con Feid.

“Verano Rosa”, Karol G con Feid. Mejor canción de rap/hip hop: “Antisistema”, J Noa, Trooko, compositores (J Noa & Trooko).

“Antisistema”, J Noa, Trooko, compositores (J Noa & Trooko). Mejor álbum de música urbana: “Tropicoqueta”, Karol G.

“Tropicoqueta”, Karol G. Mejor canción urbana: “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee, compositores, (Bizarrap & Daddy Yankee). Rock y Alternativa Mejor álbum de rock: “Shine”, Fito Páez.

“Shine”, Fito Páez. Mejor canción de rock: “Ego”, Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal, compositores (El Aviso).

“Ego”, Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal, compositores (El Aviso). Mejor álbum de pop/rock: “Juanesteban”, Juanes.

“Juanesteban”, Juanes. Mejor canción pop/rock: “Hasta Jesús tuvo un mal día”, Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting).

“Hasta Jesús tuvo un mal día”, Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting). Mejor álbum de música alternativa: “LUX (Obras Completas)”, Rosalía.

“LUX (Obras Completas)”, Rosalía. Mejor canción alternativa: “Ante la duda, baila”, Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro “Beto”, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich, compositores (Jorge Drexler). Tropical y Cantautor Mejor álbum de salsa: “El alma en clave”, Luis Enrique.

“El alma en clave”, Luis Enrique. Mejor álbum de cumbia/vallenato: “El Último Disco Vol. 1”, Carlos Vives.

“El Último Disco Vol. 1”, Carlos Vives. Mejor álbum de merengue y/o bachata: “Chula”, Techy.

“Chula”, Techy. Mejor álbum tropical tradicional: “Íntimo (En Vivo)”, Gilberto Santa Rosa.

“Íntimo (En Vivo)”, Gilberto Santa Rosa. Mejor álbum tropical contemporáneo: “Antes que el tiempo se vaya”, Fonseca.

“Antes que el tiempo se vaya”, Fonseca. Mejor canción tropical (empate): “Nombre y apellido”, Luis Enrique, Ender Thomas, Leon Yamil, compositores (Luis Enrique, De La Ghetto); y “Realidad-Es”, José Aguirre, compositor (Grupo Niche).

“Nombre y apellido”, Luis Enrique, Ender Thomas, Leon Yamil, compositores (Luis Enrique, De La Ghetto); y “Realidad-Es”, José Aguirre, compositor (Grupo Niche). Mejor álbum cantautor: “Taracá”, Jorge Drexler.

“Taracá”, Jorge Drexler. Mejor cantante de canción: “Dime”, Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada). Regional Mexicana y Tradicional Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “La Fernández”, Camila Fernández.

“La Fernández”, Camila Fernández. Mejor álbum de música banda: “Piedras a la Luna”, Edén Muñoz.

“Piedras a la Luna”, Edén Muñoz. Mejor álbum de música tejana: “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)”, Bobby Pulido.

“Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)”, Bobby Pulido. Mejor álbum de música norteña: “Lo que me falta por llorar”, Grupo Frontera.

“Lo que me falta por llorar”, Grupo Frontera. Mejor álbum de música mexicana contemporánea: “Dosis”, Xavi.

“Dosis”, Xavi. Mejor canción regional mexicana: “No capea”, Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutiérrez Ramírez, Joshua Xavier Gutiérrez, Luis Mexia, Adelaido “Payo” Solís III, compositores (Xavi, Grupo Frontera).

“No capea”, Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutiérrez Ramírez, Joshua Xavier Gutiérrez, Luis Mexia, Adelaido “Payo” Solís III, compositores (Xavi, Grupo Frontera). Mejor álbum instrumental: “Un homenaje a Benny Moré y Nat King Cole”, Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta.

“Un homenaje a Benny Moré y Nat King Cole”, Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta. Mejor álbum folklórico: “La vida era más corta”, Milo J.

“La vida era más corta”, Milo J. Mejor álbum de tango: “Le Grand Tango”, Quinteto Astor Piazzolla.

“Le Grand Tango”, Quinteto Astor Piazzolla. Mejor álbum de música flamenca: “POPULAR”, Yerai Cortés.

“POPULAR”, Yerai Cortés. Mejor canción de raíces: “El tambor chico”, Facundo Balta, Jorge Drexler, compositores (Jorge Drexler, Rueda De Candombe). Jazz, Cristiana y Lengua Portuguesa Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Gonzalo Plays Pino”, Gonzalo Rubalcaba.

“Gonzalo Plays Pino”, Gonzalo Rubalcaba. Mejor álbum cristiano (en español): “Eterno”, Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal.

“Eterno”, Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal. Mejor álbum cristiano (en portugués): “Betel (Ao Vivo)”, Eli Soares.

“Betel (Ao Vivo)”, Eli Soares. Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: “Equilibrivm”, Anitta.

“Equilibrivm”, Anitta. Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: “CARRANCA”, Urías.

“CARRANCA”, Urías. Mejor álbum de música urbana en lengua portuguesa: “Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores”, Emicida.

“Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores”, Emicida. Mejor álbum de samba/pagode: “50 Años De Carreira”, Leci Brandão.

“50 Años De Carreira”, Leci Brandão. Mejor álbum de música popular brasileña / afro