Gael García pone límite a fan y Pati Chapoy lo respalda

El incidente ocurrió mientras el actor se encontraba disfrutando de una comida con amigos cuando de repente un seguidor actúo de una manera inesperada.

Gael García Bernal protagonizó un momento incómodo con un fan que lo grabó sin su consentimiento mientras se encontraba en un restaurante de la Ciudad de México. El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando opiniones divididas sobre la reacción del actor.

Horas después, la conductora Pati Chapoy salió en su defensa y respaldó su postura, avivando la conversación sobre los límites entre la fama y la privacidad.

¿Qué pasó entre Gael García y el fan?

De acuerdo con imágenes difundidas en redes, el fan se acercó al actor para saludarlo mientras lo grababa con su celular. Ante esto, Gael García cuestionó directamente la situación y pidió respeto.

“¿Por qué me estás grabando?... A la próxima pregúntame antes”

El seguidor argumentó que era admirador del actor, pero él insistió en que debía pedir permiso antes de grabarlo. A pesar del momento tenso, el encuentro terminó sin mayores conflictos.

Pati Chapoy respalda postura del actor

En medio de la polémica, Pati Chapoy expresó su apoyo a Gael García y consideró que su reacción fue adecuada.

"No estoy de acuerdo con el fanático, es una mala educación acceder, tomar tu celular y empezar a grabar. Está comiendo tienes que tener educación, caray."

La periodista recalcó que la diferencia entre la prensa y la acción de algunos fanáticos con gente del espectáculo es el momento en el que se intercepta a los artistas.