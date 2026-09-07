Gael García lleva 'Hombre al agua' a la Mostra de Venecia

Hombre al agua representa el regreso de García Bernal a la dirección de largometrajes después de Déficit, presentada en 2007

Gael García Bernal presentó en la Mostra de Venecia su tercer largometraje como director, Hombre al agua, una producción mexicana que combina drama, comedia y elementos surrealistas para explorar las relaciones de poder, la masculinidad y las decisiones que transforman la vida.

El cineasta mexicano llegó este domingo 6 de septiembre a la alfombra roja acompañado por parte del elenco, entre ellos Ricky Martin, Jorge Salinas, Esmeralda Pimentel, Manuel García Rulfo y Débora Nascimento. Diego Luna también asistió a la presentación de la cinta producida por La Corriente del Golfo, compañía fundada por ambos actores.

Los temas “María” y “Livin’ la Vida Loca” ambientaron la llegada de los protagonistas. García Bernal apareció bailando ante el público, que esperaba con sus teléfonos móviles para registrar el estreno mundial.

Una nueva vida marcada por la manipulación y el poder

Hombre al agua sigue a Camilo, un salvavidas cubano interpretado por García Bernal, cuyo destino cambia después de rescatar de morir ahogado a Abel, un poderoso empresario mexicano.

Como muestra de agradecimiento, el hombre de negocios lleva a Camilo a México y lo convierte en una persona cercana dentro de su emporio. El protagonista termina casándose con Juana, hija del empresario, y ambos forman una familia.

La aparente oportunidad para comenzar una nueva vida se transforma cuando Camilo descubre que su ascenso forma parte de un plan de manipulación y control.

A partir de ese momento deberá entender la trama construida a su alrededor y decidir si permanece dentro de ese juego de poder o recupera el control de su destino.

La historia, desarrollada principalmente en la península de Yucatán, plantea cuestionamientos sobre la crisis de la masculinidad, las dinámicas dentro de las relaciones personales y la realidad política de América Latina.

Ricky Martin participa en una película dentro de la película

Ricky Martin tiene una aparición especial como Roby, un actor contratado para interpretar a Camilo en una producción biográfica impulsada por la esposa del protagonista.

Su personaje permite que la cinta construya una historia dentro de la propia película y confronte a Camilo con una versión dramatizada de su vida.

El cantante puertorriqueño también participa como productor ejecutivo del proyecto.

El reparto se completa con Natalia Oreiro, Anna Díaz y Ezequiel Díaz. La cinta fue escrita por Gael García Bernal y Mariano Pensotti, tiene una duración de 116 minutos y fue realizada en español y portugués.

Gael García Bernal regresa a la dirección

La película fue estrenada dentro de la sección Venice Spotlight, fuera de la competencia por el León de Oro. Después de su presentación en Venecia, tendrá su estreno norteamericano en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Hombre al agua representa el regreso de García Bernal a la dirección de largometrajes después de Déficit, presentada en 2007 en la Semana de la Crítica de Cannes, y Chicuarotes, estrenada en 2019 dentro de la selección oficial del mismo festival.

“Es una película muy ambiciosa y muy distinta a esas otras dos. Uno va madurando como director, va aprendiendo qué hacer y qué no hacer, qué no volver a repetir”, señaló García Bernal.

El realizador explicó que este tercer trabajo aborda una inquietud más personal y profunda que sus producciones anteriores, además de representar una nueva etapa en su evolución detrás de la cámara.

Con este estreno, Gael García Bernal suma Venecia a su recorrido internacional como director y presenta una historia sobre las oportunidades que parecen cambiar una vida, pero que también pueden convertirse en mecanismos de control.