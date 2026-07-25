Gael García estrenará su película, 'Hombre al agua', en Venecia

La cinta se estrenará en la sección Venecia 'Spotlight', una selección no competitiva de obras caracterizadas por su innovación y originalidad.

Gael García Bernal estrenará en el próximo Festival de Venecia, fuera de competición, su nueva película como director, 'Hombre al agua', según anunciaron este jueves los organizadores del certamen.

La cinta se estrenará en la sección Venecia 'Spotlight', una selección no competitiva de obras caracterizadas por su innovación y originalidad.

El director de la Mostra, Alberto Barbera, adelantó que 'Hombre al agua' contiene un "sutil sentido del humor" y que se trata de un proyecto ambicioso que aborda la crisis de Cuba y la inmigración en centroamérica.

El tercer trabajo detrás de las cámaras del mexicano, en el que también actuará como protagonista junto a Esmeralda Pimentel, Jorge Salinas y Debora Nascimento, es una comedia sobre dos hombres que empiezan a cuestionarse sus vidas a raíz de conocerse.

La 83 edición de la Mostra tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre y, a lo largo de la misma, se entregarán dos Leones de Oro honoríficos: al actor George Clooney y a la actriz Ellen Burstyn.

El jurado internacional que decidirá el palmarés, anunciándolo el 12 de septiembre, estará presidido por la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal.