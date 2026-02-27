Gaby Platas consigue orden de aprehensión contra Paco de la O

Sus palabras conmovieron a parte del público y encendieron el debate sobre la importancia de reconocer y salir de dinámicas afectivas dañinas

La actriz Gaby Platas obtuvo una orden de restricción permanente en contra de su ex pareja, el actor Paco de la O, como parte de un proceso legal que se ha prolongado tras años de conflicto entre ambos.

La medida fue concedida por una jueza tras revisar los antecedentes de su relación y las declaraciones de Platas, quien aseguró que vivió momentos difíciles junto a De la O que afectaron su estabilidad emocional.

En entrevista, Platas reflexionó sobre la larga convivencia con su ex pareja, expresando que muchas veces permaneció en la relación “por miedo” a las posibles consecuencias de separarse, y cuestionó cómo es posible pasar tantos años junto a alguien sin poder encontrar paz.

La orden de restricción establece límites estrictos de acercamiento por parte de Paco de la O, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de Platas.

La actriz agradeció el apoyo recibido por su familia, amigos y seguidores, y señaló que su intención es seguir adelante con su vida personal y profesional sin confrontaciones ni hostigamientos.