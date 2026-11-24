Seguidores reaccionaron al ver reunidos a los intérpretes de temas como AMG, sin que por ahora anuncien algún proyecto musical en conjunto.

¡Los corridos tumbados vuelven a reunir a dos de sus máximos exponentes! Gabito Ballesteros y Natanael Cano sorprendieron a sus seguidores al compartir imágenes de un encuentro que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Fue Gabito quien publicó una serie de fotografías en las que aparece acompañado de Natanael. En las imágenes se les observa disfrutando de un momento al aire libre, rodeados de vehículos todoterreno y motocicletas, en un ambiente muy distinto al de sus presentaciones musicales.

Reencuentro tras episodios personales y legales recientes

La reunión llamó todavía más la atención porque ocurre después de semanas complicadas para ambos intérpretes. Natanael Cano había mantenido una pausa en sus actividades públicas y musicales por cuestiones relacionadas con su bienestar, mientras que Gabito Ballesteros estuvo recientemente en medio de una polémica legal en Querétaro.

Reacciones de los seguidores y expectativa por nuevas colaboraciones

Las fotografías provocaron comentarios de emoción entre sus seguidores, quienes celebraron volver a ver juntos a los cantantes, cuya amistad también se ha reflejado en colaboraciones musicales como “AMG”.

Por ahora, ninguno de los dos ha anunciado algún proyecto musical en conjunto a partir de este encuentro, pero sus fanáticos ya comenzaron a preguntarse si este reencuentro podría traer nuevas sorpresas.