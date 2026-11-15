Gabito Ballesteros aparece en Registro de Detenciones

El cantante fue incorporado al Registro Nacional de Detenciones tras la suspensión de su concierto en la Feria de Querétaro

El cantante Gabito Ballesteros apareció en el Registro Nacional de Detenciones luego del incidente ocurrido durante su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, donde las autoridades suspendieron su concierto por presuntamente interpretar canciones que no estaban incluidas en el repertorio autorizado.

La actualización representa un cambio en la información sobre la situación jurídica del intérprete, pues durante la madrugada del sábado 14 de noviembre una consulta realizada por Infobae México no había encontrado registros de una detención formal.

¿Por qué detuvieron a Gabito Ballesteros?

El incidente ocurrió durante su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. De acuerdo con el Comité Organizador, el cantante había entregado previamente una lista de canciones para su revisión y aprobación, con la condición de excluir temas que hicieran apología del delito.

Sin embargo, durante el espectáculo presuntamente interpretó una primera canción que no estaba autorizada. Ante ello, personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino y lo retiró momentáneamente del escenario para recordarle las restricciones.

El cantante regresó y habría interpretado un segundo tema fuera del repertorio aprobado, identificado en los reportes como "AMG". Después de este episodio, las autoridades determinaron suspender definitivamente el concierto.

Gabito Ballesteros denunció retención policial

Tras la cancelación de su presentación, el intérprete realizó una transmisión en vivo desde su camioneta, donde aseguró que elementos policiales lo mantenían retenido y cuestionó la intervención durante su espectáculo.

En el video, Ballesteros sostuvo que había entregado una lista de canciones autorizadas y que únicamente modificó el orden de interpretación para responder a las peticiones del público.

"Le dije: ‘No, pues es que, oiga’, le digo, ‘yo canto conforme la gente está ahí’, le digo, ‘pero estoy cantando la misma de la lista, nomás que salteada’", explicó durante la transmisión.

También mencionó que conocía las restricciones sobre determinados temas y afirmó que había recibido instrucciones para no interpretar algunas canciones.

¿Qué se sabe sobre la situación legal del cantante?

La aparición de Gabito Ballesteros en el Registro Nacional de Detenciones modifica la información que se conocía inicialmente sobre el caso. En un primer reporte, Infobae señaló que no existía constancia de una detención formal, aunque medios locales habían informado que el cantante habría quedado a disposición de una delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).

La actualización del registro confirma que ya existe una anotación relacionada con su detención. No obstante, la información disponible en el reporte consultado no permite establecer por sí sola cuál será el desenlace del procedimiento ni si el cantante enfrentará cargos.

¿Qué sanciones contempla Querétaro por interpretar narcocorridos?

La normativa estatal y los reglamentos municipales de Querétaro contemplan sanciones para espectáculos públicos en los que se interpreten canciones que hagan apología del delito.

De acuerdo con la información difundida por Infobae, las multas pueden alcanzar las 10 mil UMAS, dependiendo de la gravedad de la infracción y de las disposiciones aplicables. También se contempla la suspensión o clausura de eventos.

El Comité Organizador defendió la interrupción del concierto al señalar que buscaba hacer cumplir la legislación y preservar el carácter familiar de la feria. Además, aclaró que la medida no representa una postura en contra de un género musical o de un artista en particular.

La presentación de Gabito Ballesteros quedó cancelada y su aparición en el Registro Nacional de Detenciones abrió una nueva etapa en el seguimiento del caso.