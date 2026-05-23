Gabito Ballesteros anuncia dueto con Jennifer López

El cantante sonorense compartió un adelanto del tema titulado 'Sálvame Hoy', canción que estrenará oficialmente el próximo 29 de mayo

Gabito Ballesteros sorprendió por completo a sus seguidores luego de anunciar una inesperada colaboración musical con Jennifer Lopez, una noticia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El cantante sonorense compartió un adelanto del tema titulado “Sálvame Hoy”, canción que estrenará oficialmente el próximo 29 de mayo y que marca uno de los pasos más importantes en su carrera internacional.

A través de su cuenta de Instagram, Gabito publicó un video donde aparece frente a un automóvil mientras de fondo se escucha parte de la canción junto a la llamada “Diva del Bronx”. El pequeño fragmento bastó para desatar miles de reacciones entre fans del regional mexicano y seguidores de Jennifer Lopez.

La colaboración tomó por sorpresa a muchos usuarios, ya que pocos imaginaban una mancuerna musical entre una de las máximas figuras de los corridos tumbados y una estrella internacional del pop latino como JLo.

En los comentarios de la publicación aparecieron mensajes de figuras importantes de la música como Natanael Cano, quien felicitó a Gabito por este importante momento profesional. Incluso, Jennifer Lopez reaccionó al anuncio utilizando emojis de fuego y compartiendo el adelanto en sus redes sociales.

Aunque todavía no se han revelado muchos detalles sobre el estilo del tema, fans ya comenzaron a especular que podría tratarse de una mezcla entre sonidos urbanos, regional mexicano y pop latino. Mientras tanto, el breve adelanto ya acumula millones de reproducciones en plataformas digitales.

Gabito Ballesteros se ha convertido en una de las figuras más importantes de los corridos tumbados gracias a éxitos y colaboraciones junto a artistas como Peso Pluma, Junior H y Natanael Cano. Ahora, con este nuevo proyecto junto a Jennifer Lopez, el cantante deja claro que continúa expandiendo su música a nivel internacional.

Sin duda, “Sálvame Hoy” ya se perfila como una de las colaboraciones más inesperadas y comentadas del momento dentro de la música latina.