Gabito Ballesteros admite celos por Samadhi Zendejas

Al ser cuestionado de manera directa sobre su personalidad en la relación, el intérprete admitió entre risas que sí suele ser una persona celosa con su pareja

El cantante de música regional mexicana Gabito Ballesteros volvió a llamar la atención del público tras ser abordado por la prensa en el aeropuerto, donde no dudó en dar detalles sobre su vida personal. Durante la entrevista, el exponente de los corridos tumbados abordó abiertamente la dinámica del noviazgo que mantiene con la actriz Samadhi Zendejas.

Gabito Ballesteros admite que es celoso

Al ser cuestionado de manera directa sobre su personalidad en la relación, el intérprete admitió entre risas que sí suele ser una persona celosa con su pareja.

Sin embargo, aclaró que ambos entienden a la perfección las exigencias y compromisos laborales que implica formar parte de la industria del entretenimiento.

El cantante también se refirió a las declaraciones hechas anteriormente por la propia actriz, quien bromeó sobre evitar que él presencie sus escenas románticas en producciones de televisión.

Lejos de polemizar, Ballesteros tomó la situación con humor y reafirmó la admiración y el respeto que siente por el trabajo profesional de Zendejas.

Samadhi inspira nuevas canciones románticas

Más allá de los celos, la estrella del regional destacó que la convivencia con la artista ha impactado de forma positiva en su faceta creativa. De acuerdo con el músico, Samadhi se ha convertido en una de sus principales musas para la composición de temas románticos que formarán parte de su próxima producción discográfica, incluyendo una canción titulada "A la luz de la luna".

Finalmente, el solista reiteró que entre ambos existe un respaldo mutuo ante el acoso de la prensa y las demostraciones de afecto por parte de sus respectivos fanáticos. De esta manera, el exponente musical dejó ver que la relación sentimental continúa fortaleciéndose a la par de los compromisos profesionales de cada uno.