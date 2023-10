G-Pop, la banda de abuelitos que la está rompiendo en Japón

La banda japonesa, compuesta por hombres de 65 a 87 años, desafía las normas de la industria musical, mostrando que la edad no es un obstáculo.

En el mundo de la música, donde la juventud suele ser protagonista, Japón ha dado lugar a una excepción notable: G-Pop. Esta banda, compuesta por cinco hombres con edades entre 65 y 87 años, desafía las convenciones y demuestra que la edad no es un impedimento para triunfar en la industria musical.

En una época donde las boy bands, especialmente en el K-Pop y J-Pop, están dominadas por jóvenes talentosos y atractivos, G-Pop se destaca como un fenómeno único. Su nombre, un juego de palabras entre J-Pop y la palabra japonesa "Ojii-san" (anciano), refleja su intención de llegar a un público que rara vez es atendido por la escena musical convencional.

Con una población considerable de adultos mayores en Japón, representando el 29.1% de los 125 millones de habitantes del país, G-Pop ha encontrado un mercado potencialmente lucrativo en el entretenimiento dirigido a personas de edad avanzada. La banda hizo su debut oficial hace siete años y, a pesar de las adversidades, ha logrado destacarse en la industria musical.

Originarios de la prefectura de Kochi, G-Pop firmó un contrato con Universal Studios Japan poco después de su debut hace siete años. Sus primeros sencillos, "Hooray to Old Age" y "I Was Young", se convirtieron en éxitos en todo Japón. La pandemia de COVID-19 interrumpió temporalmente sus actuaciones, pero la banda continuó preparándose para el momento en que pudieran volver a los escenarios.

Finalmente, ese momento llegó y G-Pop se convirtió en un fenómeno nacional. A pesar de describirse como "abuelos comunes y corrientes" que trabajan en profesiones cotidianas, esta banda demuestra que la experiencia no está reñida con el deseo de seguir creciendo y disfrutando de la vida.

Su historia no solo es un testimonio del poder duradero de la música, sino también una inspiración para personas de todas las edades que sueñan con seguir sus pasiones sin importar las barreras del tiempo.

