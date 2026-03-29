Fusionan Kanye West y Peso Pluma ritmos en ‘Last Breath’

El videoclip continúa con la línea conceptual del álbum al incorporar símbolos reconocibles de la cultura mexicana, destacando entre ellos el chipote chillón.

El lanzamiento de Last Breath consolidó una nueva etapa en la relación entre la música global y la identidad cultural mexicana. La colaboración entre Kanye West y Peso Pluma se integra dentro del álbum Bully, un proyecto que no sólo apuesta por lo musical, sino por una narrativa visual centrada en símbolos reconocibles del imaginario mexicano.

¿Cómo se construyó la identidad visual de Bully?

El estreno de Bully fue acompañado por una campaña que integró música, espectáculo y simbolismo cultural. La estrategia incluyó una listening party donde el concepto visual del álbum se materializó en un entorno inspirado en el pancracio nacional.

Durante el evento, se instalaron rings y participaron luchadores portando máscaras representativas, lo que permitió trasladar la estética del disco a una experiencia en vivo. Además, las redes sociales del artista se transformaron completamente, mostrando únicamente imágenes vinculadas con la temática del proyecto.

El uso de máscaras de figuras reconocidas dentro de la lucha libre reforzó el vínculo con la cultura mexicana. Este enfoque visual permitió que el lanzamiento trascendiera lo musical y se posicionara como una propuesta artística integral.

¿Qué aporta Last Breath dentro del álbum?

Dentro del proyecto, Last Breath destaca por su carácter colaborativo. La participación de Peso Pluma amplía el alcance del álbum al incorporar elementos de los corridos tumbados, un género que ha ganado presencia en la escena internacional.

La canción mezcla español e inglés, lo que facilita su conexión con audiencias diversas. Además, integra un sample de salsa con la voz de Poncho Sánchez, generando una fusión sonora que combina distintos estilos musicales.

En cuanto a la temática, la letra aborda el desamor y la vulnerabilidad, elementos que se desarrollan a través de versos bilingües. Esta estructura permite que el tema mantenga coherencia con la narrativa emocional del álbum, al tiempo que refuerza su alcance global.

¿Qué referencias culturales aparecen en el videoclip?

El videoclip de Last Breath continúa con la línea conceptual del álbum al incorporar símbolos reconocibles de la cultura mexicana. Uno de los elementos más destacados es el chipote chillón, asociado al personaje del Chapulín Colorado.

En una de las escenas, un niño utiliza este objeto dentro de un ring, interactuando con luchadores enmascarados. Esta imagen combina elementos de ficción televisiva con la estética de la lucha libre, generando un cruce entre distintos referentes culturales.

Además, el video incluye otras referencias visuales que amplían el universo simbólico del proyecto, consolidando una narrativa que conecta distintas tradiciones dentro de un mismo espacio creativo.