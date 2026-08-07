Fundación Latin Grammy entrega más de $1,7 mdd en becas musicales

Los apoyos beneficiarán a estudiantes de bajos recursos de EU e Iberoamérica y permitirán que continúen su formación profesional

La Fundación Cultural Latin Grammy entregó este miércoles más de $1.7 millones de dólares en becas a estudiantes de música de bajos recursos de Estados Unidos e Iberoamérica, con apoyos que permitirán a jóvenes continuar su formación profesional.

Entre los beneficiarios se encuentra el violinista puertorriqueño Razil Rosado Figueroa, de 17 años, quien recibió la llamada Beca Prodigio, uno de los apoyos de mayor valor otorgados por la organización.

Una beca de hasta $250 mil dólares

La Beca Prodigio está valorada en hasta $250 mil dólares y cubre los cuatro años de una carrera universitaria. Rosado Figueroa utilizará el apoyo para cursar una licenciatura en el Berklee College of Music de Boston, Massachusetts, a partir del semestre de otoño.

El apoyo es patrocinado por el cantautor Noel Schajris, argentino nacionalizado mexicano y exintegrante del dúo Sin Bandera.

Además, Lea Garza y Melissa Cruz, vocalistas residentes en Miami, recibieron otras dos becas con un valor conjunto de $525 mil dólares. Ambas estudiarán en la Frost School of Music de la Universidad de Miami, en Florida.

Más de 1 millón de dólares repartidos en otras becas

La bajista Anahí Solano recibió una beca presidencial completa de Berklee, con un valor de $275 mil dólares. El apoyo contempla la matrícula, alojamiento dentro del campus y el equipo informático requerido para sus estudios.

La Fundación también otorgó tres becas de hasta $120 mil dólares cada una para licenciaturas de cuatro años.

Franco Dilmé Romero , saxofonista, recibió la Beca Legado Celia Cruz .

, saxofonista, recibió la . Gabriela Farinas , clarinetista, obtuvo la Beca Kany García , patrocinada por la cantautora puertorriqueña.

, clarinetista, obtuvo la , patrocinada por la cantautora puertorriqueña. David Amparo, bajista, recibió la Beca Manolo Díaz.

A estos apoyos se suman varias becas de entre $10,000 y $12,500 dólares destinadas a gastos de matrícula. Estos recursos son financiados con el respaldo de empresas y agrupaciones de música regional mexicana como Fuerza Regida y Banda Los Recoditos.

Fundación Latin Grammy supera los $17 mdd en apoyos

Con estas nuevas becas, la organización busca reducir las barreras económicas que enfrentan estudiantes de música para continuar con su preparación profesional.

Desde su creación en 2014, la Fundación Cultural Latin Grammy ha destinado más de $17 millones de dólares a becas, subvenciones, instrumentos musicales y programas educativos en Estados Unidos e Iberoamérica.