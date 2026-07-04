Fundación de Metallica dona 100 mil dólares a Venezuela

La fundación All Within My Hands, de Metallica, aportó 100 mil dólares para apoyar las labores de asistencia tras los recientes sismos en Venezuela

La fundación All Within My Hands, creada por la banda estadounidense Metallica, anunció una donación de 100 mil dólares para apoyar las labores de asistencia tras los sismos registrados recientemente en Venezuela.

El apoyo será canalizado a través de Direct Relief, organización con la que la fundación mantiene una colaboración de largo plazo y que actualmente coordina el envío de ayuda médica de emergencia a las zonas afectadas.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Metallica, Direct Relief trabaja junto con agencias locales y regionales para movilizar suministros médicos de emergencia y respaldar las operaciones de búsqueda y rescate en las comunidades afectadas por los terremotos.

La donación llega después de los sismos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, los cuales han dejado más de 2 mil personas fallecidas, además de que las autoridades reportan más de 60 mil personas desaparecidas como consecuencia de la emergencia.

Entre las víctimas mortales también se encuentran los cuatro integrantes de la banda venezolana de nu metal Van Der Dijs.

Una fundación enfocada en la ayuda humanitaria

All Within My Hands ha participado en diversas iniciativas de asistencia humanitaria alrededor del mundo, además de impulsar programas relacionados con educación laboral y formación técnica.

En los últimos años, la organización ha destinado recursos para atender emergencias provocadas por incendios forestales en Los Ángeles y Hawái, así como por huracanes registrados en la costa del Golfo y en la región este de Estados Unidos.

Estas acciones forman parte de una estrategia de colaboración con organizaciones especializadas en la respuesta a crisis humanitarias.

La participación de Metallica se suma a otras acciones impulsadas desde la industria musical para apoyar a los afectados por los sismos.

La banda canadiense Rush anunció recientemente una colaboración con la organización Fantoons para lanzar una camiseta de edición limitada, cuyos ingresos serán destinados en su totalidad a Hogar Bambi, una fundación que brinda atención a niños huérfanos y en situación de abandono en Venezuela.

Metallica prepara residencia en Las Vegas

Paralelamente a sus actividades filantrópicas, Metallica tiene previsto iniciar una residencia de conciertos en Sphere, en Las Vegas, como parte de su gira Life Burns Faster.

Las presentaciones están programadas del 1 de octubre de 2026 al 13 de marzo de 2027, mientras la fundación All Within My Hands mantiene sus programas de educación y asistencia humanitaria en distintas regiones del mundo.

Las labores de ayuda en Venezuela continúan con la participación de organismos internacionales, autoridades locales y organizaciones civiles para atender las consecuencias de los terremotos registrados a finales de junio.