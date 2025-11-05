'Fui insultada e irrespetada': denuncia Miss México Fátima Bosch

Directivo de Miss Universo la llama 'estúpida' frente a compañeras, tras cuestionarla por no publicar contenido promocional sobre Tailandia, sede del concurso

La Miss Universo México 2025, Fátima Bosch, denunció públicamente haber sido “insultada e irrespetada” por Nawat Itsaragrisil, director regional del certamen, durante una reunión preliminar en Bangkok.

De acuerdo con la modelo tabasqueña, el directivo le gritó y la llamó “estúpida” frente a sus compañeras, tras cuestionarla por no publicar contenido promocional sobre Tailandia, país anfitrión del concurso.

“Fui insultada e irrespetada delante de mis compañeras. Me llamó estúpida y me gritó. No había hecho nada malo”, expresó Bosch en una transmisión en vivo, afirmando que decidió denunciar el hecho para defender su dignidad y la de todas las concursantes.

El altercado provocó que la mexicana y otras candidatas abandonaran la sala en señal de protesta.

Testigos relataron que el organizador incluso pidió la intervención del personal de seguridad.

Bosch recalcó que su intención no es generar controversia, sino visibilizar el trato injusto. “El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas. Si nuestra dignidad está en riesgo, debemos alzar la voz”, señaló.

Hasta el momento, la organización internacional del certamen no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

El certamen

Bajo el lema 'El poder del amor', esta edición busca resaltar "la fuerza, compasión e inclusión" de las mujeres alrededor del mundo.

La agenda de este año incluye una rueda de prensa el miércoles, visitas a la turística isla de Phuket y a la costera ciudad de Pattaya, y una entrevista a puerta cerrada con el jurado el 15 de noviembre, entre otras actividades.

Las candidatas volverán a la capital tailandesa para el desfile de traje típico y la competencia preliminar, que se celebrará el 19 de noviembre para definir a las 30 clasificadas, que se conocerán al inicio de la gala final conducida por el comediante estadounidense Steve Byrne.

La nueva reina sucederá a la danesa Victoria Kjaer, quien obtuvo el título en 2024 en México y durante su año de reinado visitó cerca de 30 países como imagen de la organización.

Se espera que, tanto en las actividades preliminares como en la noche de coronación, las candidatas desfilen en traje de baño, un requisito que competidoras musulmanas han completado en años anteriores usando 'burkini'.

El excanciller de Guatemala Mario Búcaro fue nombrado director ejecutivo de la organización hace cuatro días, y reemplaza a la tailandesa Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip, quien renunció al cargo en junio, entre investigaciones por presunto falseo de información financiera en su país.