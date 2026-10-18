Fuerza Regida y Maluma brillarán en Billboard Latino

Fuerza Regida, Maluma y Rubén Blades destacan en la Semana Billboard de la Música Latina 2026, dedicada a la expansión global del género

Fuerza Regida, Maluma y Rubén Blades serán algunas de las figuras destacadas de la Semana Billboard de la Música Latina 2026, un encuentro que pondrá el foco en la consolidación internacional del género y su capacidad para conectar distintas culturas y estilos musicales.

El evento se celebrará del 19 al 22 de octubre en Miami Beach y reunirá a artistas, compositores y representantes de la industria en una serie de conciertos, entrevistas y paneles. Las actividades culminarán con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, prevista para el jueves 22 de octubre.

Fuerza Regida ofrecerá un concierto acústico exclusivo

La agrupación de regional mexicano, conocida por canciones como Tu sancho, Marlboro Rojo, Coqueta y Me jalo, ofrecerá una presentación acústica ante un público reducido, como parte de las actividades previas a la ceremonia de premiación.

La banda, que figura entre los principales contendientes de los premios, también participará en una entrevista con el exguardameta mexicano Guillermo “Memo” Ochoa.

Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard, destacó el contraste entre las presentaciones multitudinarias del grupo y el formato íntimo que tendrá esta actuación.

“Después de tocar en estadios para 70 mil personas, van a tocar aquí para 300 y eso a mí me parece de lo más emocionante de la semana, para serte honesta”, comentó Cobo.

La directiva señaló que la propuesta fue bien recibida por los integrantes de Fuerza Regida y que Ochoa también mostró entusiasmo por conversar con los músicos.

La música latina vive una etapa de fusión

Para Cobo, la industria atraviesa un momento de apertura hacia sonidos diversos, después de varios años en los que el reggaetón y la música regional mexicana tuvieron una presencia especialmente destacada.

La ejecutiva considera que propuestas vinculadas con las tradiciones musicales de distintas regiones están encontrando nuevas audiencias y ampliando los límites de la música latina.

“Este año, es casi como que (música) de autor, en el sentido de que no es nada de lo tradicional […] es música como que muy de su región respectiva o muy diferente y que está encontrando su audiencia”, explicó.

Artistas como Bad Bunny, Karol G, Rosalía y Shakira mantienen la presencia internacional de la música en español. En el caso de Shakira, su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour superó oficialmente los cuatro millones de espectadores, según el reporte proporcionado.

Peso Pluma encabeza las expectativas de los premios

La 37.ª edición de los Premios Billboard de la Música Latina se celebrará el jueves 22 de octubre de 2026. Peso Pluma parte como uno de los principales favoritos, por delante de Tito Double P y Fuerza Regida, mientras Karol G vuelve a destacar entre las artistas femeninas con presencia en múltiples categorías.

Prince Royce y Bad Bunny también figuran entre los finalistas destacados de la ceremonia, que contempla 47 categorías dedicadas a los principales géneros de la música latina.

La gala se transmitirá en vivo por Telemundo y Peacock a las 20:00 horas del este de Estados Unidos, desde el James L. Knight Center de Miami. También podrá verse por Universo y, en Latinoamérica y el Caribe, a través de Telemundo Internacional.

Además de los reconocimientos competitivos, la ceremonia distinguirá la trayectoria de artistas consagrados mediante galardones honorarios. Entre las novedades de este año destaca la categoría Artista de los Fans, cuyo ganador será elegido por votación del público a través del sitio web de Telemundo, hasta el inicio de la premiación.

Maluma hablará de composición y salud mental

Maluma regresará a la Semana Billboard de la Música Latina después de cuatro años de ausencia. El cantante colombiano participará en dos paneles: uno centrado en sus canciones y su proceso de composición, y otro dedicado a la salud mental, en colaboración con una plataforma de terapia en línea.

Cobo explicó que el propio artista manifestó interés en abordar este último tema, sobre el que ha hablado públicamente en distintas ocasiones.

“Maluma es alguien que ha hablado muy abiertamente de su salud mental, habla mucho de que todo este tiempo fue un reset, de cómo la paternidad lo ha cambiado y la verdad está siendo un regreso que es muy sólido y muy bonito”, señaló.

Rubén Blades recibirá el Billboard Ícono

Otro de los momentos destacados será la participación del músico panameño Rubén Blades, quien recibirá el Billboard Ícono a la trayectoria de 2026. El artista también sostendrá un conversatorio con Leila Cobo.

Blades mantiene actividad en otros ámbitos culturales. Además de su participación en la semana musical, forma parte del elenco de Campeón Gabacho, película dirigida por Jonás Cuarón que inauguró la 24.ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.

“Es de mis artistas favoritos de todos los tiempos”, expresó Cobo sobre el intérprete panameño.

La lista de invitados confirmados incluye también a Pitbull, Aria Vega, Bebeshito, DJ Conds, Quevedo, Rey Tony & Helabusador, Wow Popy, Jay Wheeler, Jessi Uribe, Kany García y Rawayana.

Con actuaciones, conversaciones sobre la industria y reconocimientos a figuras consagradas y emergentes, la Semana Billboard de la Música Latina buscará mostrar la diversidad de sonidos que impulsa el alcance global de la música latina.