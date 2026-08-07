Fuerza Regida participará en Billboard Latin Music Week

Fuerza Regida fue confirmada para la Billboard Latin Music Week 2026, donde encabezará una sesión de preguntas y respuestas en Miami Beach

La agrupación mexicoestadounidense Fuerza Regida fue confirmada como una de las invitadas especiales de la Billboard Latin Music Week 2026, donde encabezará una sesión exclusiva de preguntas y respuestas durante el encuentro que se celebrará del 19 al 22 de octubre en el Faena Forum de Miami Beach.

Billboard destacó la trayectoria reciente del grupo, al señalar que se convirtió en el primer representante de la música mexicana en ser nominado a la categoría de Álbum del Año en los American Music Awards. Además, recordó que la agrupación recibió el iHeartRadio Music Award al Mejor Álbum Regional Mexicano y el American Music Award como Dúo o Grupo Latino Favorito.

Actualmente, Fuerza Regida realiza la gira This Is Our Dream Tour, considerada la primera gira por estadios en Estados Unidos encabezada por un grupo de corridos.

Una década de éxitos

Desde su debut en 2015, la banda originaria de San Bernardino se ha consolidado como una de las agrupaciones más exitosas de la música latina. Billboard señaló que suma más de 35 mil millones de reproducciones a lo largo de su carrera, cuenta con alrededor de 46 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha colocado 15 canciones en la lista Billboard Hot 100.

Entre los temas más destacados de su trayectoria se encuentran Marlboro Rojo, TQM, Sabor Fresa y Bebe Dame, esta última en colaboración con Grupo Frontera.

Fuerza Regida formará parte de un programa que reunirá a artistas como Pitbull, Greeicy, Jay Wheeler, Kany García, Jessi Uribe, Paola Jara, Lola Índigo, Ryan Castro, Trueno, RaiNao, Rawayana y Zhamira, además de otros invitados que serán anunciados posteriormente.

La Semana Billboard de la Música Latina coincidirá con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, ceremonia programada para el 22 de octubre en Miami y que será transmitida en vivo por Telemundo y Peacock.