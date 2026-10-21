Fuerza Regida ofrece recompensa tras robo de material inédito

Fuerza Regida denunció el robo de memorias con 22 videos de canciones inéditas grabadas en Ciudad de México y busca recuperar el material.

La agrupación de regional mexicano Fuerza Regida encendió las alarmas en la industria musical tras denunciar el robo de dispositivos de almacenamiento que contenían material audiovisual exclusivo para su próximo proyecto discográfico. El incidente ocurrió luego de que fuera sustraído el vehículo de su director de fotografía, donde se guardaban las memorias con las grabaciones que el equipo venía alistando desde hace semanas.

A través de sus redes sociales, el vocalista Jesús Ortiz Paz "JOP" compartió un video para explicar la amarga situación que atraviesa la banda. El líder de la agrupación detalló que los dispositivos resguardaban alrededor de 22 videos grabados en vivo en la Ciudad de México, correspondientes a temas inéditos destinados a sus futuros lanzamientos digitales y promocionales.

Ante la urgencia por recuperar el trabajo de meses, la agrupación lanzó un comunicado oficial solicitando la colaboración de sus seguidores y de la ciudadanía en general. Los integrantes dejaron en claro que lo único que les interesa es recuperar las memorias con las imágenes, por lo que anunciaron una recompensa económica a quien proporcione información certera que ponga de vuelta los archivos en sus manos.

Pese al trago amargo, Fuerza Regida aclaró que conservan los respaldos del audio de las canciones, aunque la pérdida del contenido en video representa un duro golpe logístico y creativo. Hasta el momento, los músicos no han especificado el monto de la recompensa ni han aclarado si el atraco modificará las fechas programadas para el estreno del nuevo álbum.

Las muestras de apoyo por parte de fanáticos y colegas del género no se hicieron esperar en plataformas digitales, donde se ha compartido masivamente el mensaje del grupo para agilizar la búsqueda. La audiencia se mantiene al pendiente de cualquier novedad que permita a Fuerza Regida recobrar sus videos y continuar con su calendario de estrenos.