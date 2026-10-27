Fuerza Regida anuncia dos conciertos en la Arena Monterrey

La agrupación mexicana llegará a la capital regia los días 11 y 12 de enero como parte de su gira internacional This Is Our Dream Tour.

El fenómeno indiscutible de la música mexicana, Fuerza Regida, ha confirmado su esperado regreso a la Sultana del Norte con dos presentaciones monumentales en la Arena Monterrey, programadas para los días 11 y 12 de enero de 2027.

La agrupación líder del movimiento actual llevará a la capital neoleonesa toda la energía de su aclamada gira 'This Is Our Dream Tour', una producción de gran escala pensada para celebrar la conexión con su público y consolidar una de las etapas más exitosas y convocantes de su trayectoria profesional sobre los escenarios.

Los espectáculos ofrecerán una experiencia inmersiva de alto nivel técnico y musical, diseñada para que miles de fanáticos coreen a una sola voz un repertorio cargado de autenticidad. El público regio podrá disfrutar en directo de sus temas más representativos y de éxitos de escala global como “TQM”, “SABOR FRESA” y “HARLEY QUINN”, composiciones que han dominado los primeros lugares de popularidad en las plataformas digitales y que posicionan al grupo en el centro de las tendencias musicales del continente.

Este anuncio reafirma el extraordinario momento que vive la banda, impulsado por el hito histórico que marcaron en la Ciudad de México al lograr una serie inédita de 10 fechas consecutivas. Desde su surgimiento, Fuerza Regida ha transformado la industria al fusionar las raíces tradicionales con la cultura urbana y la identidad mexicoamericana, construyendo un puente generacional indestructible con millones de oyentes alrededor del mundo.

Para formar parte de esta celebración histórica en tierras regias, los accesos podrán adquirirse mediante la Preventa Banamex a partir del próximo 28 de octubre, mientras que la Venta General dará inicio el 29 de octubre a través de la plataforma Superboletos.