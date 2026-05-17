Fuentes cercanas revelan el estado de salud de Luis Miguel

Tras la difusión de las versiones sobre la supuesta hospitalización, se reveló la realidad sobre la situación médica de 'El Sol de México.

El cantante Luis Miguel volvió a convertirse en tendencia internacional luego de que diversos programas de espectáculos reportaran una presunta hospitalización en Nueva York por supuestos problemas cardíacos. La noticia provocó preocupación entre sus seguidores y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

Sin embargo, horas después de que surgieran los rumores, una fuente cercana al cantante aseguró que toda la información difundida sobre una supuesta crisis médica sería falsa y que el artista se encuentra bien de salud.

Fuente cercana niega hospitalización de Luis Miguel

Fue una revista especializada en celebridades y estilo de vida la que compartió declaraciones atribuidas a una persona cercana a Luis Miguel, quien negó que el intérprete estuviera hospitalizado o enfrentando problemas médicos.

“Él está bien de salud. Lo que salió en la prensa son fake news”, señaló la fuente citada por la publicación.

Las declaraciones surgieron después de que distintos periodistas de entretenimiento aseguraran que “El Sol de México” habría sido ingresado a un hospital en Estados Unidos desde principios de semana.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo de trabajo han emitido un comunicado oficial sobre los rumores que circularon durante los últimos días.

¿Cómo comenzaron los rumores sobre su salud?

Las primeras versiones indicaban que Luis Miguel habría presentado algunas molestias físicas mientras permanecía en Estados Unidos, motivo por el que presuntamente fue trasladado a un hospital en Nueva York.

Algunos programas de espectáculos incluso señalaron que el cantante estaría bajo observación médica debido a un posible problema relacionado con el corazón, aunque dicha información nunca fue confirmada oficialmente.

Otro de los detalles que llamó la atención fue la supuesta presencia de Paloma Cuevas, quien, según los reportes, habría permanecido junto al cantante durante toda la observación médica.

Fans pidieron evitar rumores sobre Luis Miguel

Tras la difusión de las versiones sobre la supuesta hospitalización, distintos clubes de fans pidieron esperar únicamente información confirmada a través de canales oficiales.

Algunos seguidores recordaron que el cantante suele mantener un perfil reservado respecto a su vida privada, situación que aumentó todavía más la incertidumbre y las especulaciones.

Hasta ahora no existe ningún reporte médico oficial ni evidencia pública que confirme que el intérprete de “La Incondicional” haya sido internado en un hospital.

¿Qué enfermedades ha tenido Luis Miguel?

Aunque los rumores recientes no han sido confirmados, lo cierto es que Luis Miguel sí ha enfrentado problemas de salud en distintas etapas de su carrera.

Durante 2024, el cantante presentó complicaciones respiratorias mientras realizaba su gira internacional. En algunos conciertos llegó a mostrar malestares físicos y recibió atención médica debido a episodios de faringitis.

Además, en años recientes también trascendió que el artista habría padecido COVID-19, aunque logró continuar posteriormente con sus actividades profesionales.

Por ahora, todo apunta a que los rumores sobre una supuesta hospitalización en Nueva York continúan siendo información extraoficial, mientras los seguidores del cantante permanecen atentos a cualquier actualización sobre el verdadero estado de salud de “El Sol de México”.