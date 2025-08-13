Frenan juicio a influencer que aterrizó sin permiso en Antártida

Guo llegó al continente blanco como parte de un largo viaje que emprendió en septiembre de 2024 desde Tennessee, Estados Unidos

La historia del piloto e influencer estadounidense Ethan Guo, quien estuvo varado durante 45 días en la Antártida tras ser imputado por aterrizar sin permiso en el continente blanco, llegó a su fin.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, aprobó el lunes la suspensión del procedimiento en contra del joven, de 19 años, y la prohibición de ingresar al país sudamericano por tres años.

El tribunal decretó además que Guo, con más de 1.4 millones de seguidores en Instagram, realice una donación de 30,000 dólares a la fundación Nuestros Hijos, dedicada a ayudar a niños y jóvenes con cáncer.

Guo fue imputado por presuntamente proporcionar información falsa sobre su vuelo y aterrizar sin autorización en el aeródromo público Teniente Rodolfo Marsh Martín, en la isla Rey Jorge, el pasado 28 junio a bordo de su avioneta Cessna 182Q.

El joven, que cuenta con licencia para volar desde los 17 años, fue inmediatamente detenido por personal de la Armada de la Gobernación Marítima Antártica Chilena y puesto en libertad días después.

Según explicó en un comunicado el mismo 28 de junio la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Guo cambió sin autorización el itinerario de su vuelo, lo que a su vez "implicó el incumplimiento del estatuto antártico”.

Desde entonces, Guo ha estado viviendo en la Base Presidente Frei Montalva, de la de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y una de las más importantes de la Antártida, porque no tenía los medios para viajar de vuelta a Punta Arenas.

La defensa de Guo, que asistió a la audiencia del lunes de forma telemática aún desde el continente blanco, sostiene que el influencer partió desde Punta Arenas hasta isla Rey Jorge con un plan de vuelo autorizado por la propia DGAC.

"La razón por la que se me ofreció eso (salida alternativa) fue porque no hice nada malo. Había mucha evidencia que probaba mi inocencia. El caso está cerrado y no soy culpable", comentó el propio Guo este lunes en un mensaje en redes sociales, que fue posteriormente borrado, pero registrado por un canal de televisión chileno.

Guo llegó al continente blanco como parte de un largo viaje que emprendió en septiembre de 2024 desde Tennessee, Estados Unidos, con el que buscaba convertirse en la primera persona en volar en solitario sobre los siete continentes y recaudar fondos para investigar el cáncer, luego de que uno de sus primos fuera diagnosticado con la enfermedad.

Con el propósito de colectar un millón de dólares para la causa, Guo registró su paso por numerosos países en más de 140 días de viaje, incluyendo Egipto, Filipinas, India y Australia, entre otros.