Frankie Muniz rompe el silencio tras sufrir accidente en Daytona

Frankie Muniz está fuera de peligro tras su accidente en Daytona; presenta molestias físicas y agradece poder caminar tras el fuerte impacto.

Frankie Muniz compartió un mensaje para tranquilizar a sus seguidores luego del accidente automovilístico que sufrió durante una práctica en el Daytona International Speedway, en Florida. El actor, recordado por protagonizar la serie “Malcolm: el de en medio”, confirmó que se encuentra fuera de peligro, aunque todavía presenta molestias físicas.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Muniz explicó que el impacto fue lo suficientemente fuerte para que el equipo de rescate tuviera que cortar el techo de su vehículo y así poder liberarlo. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde recibió una valoración médica.

“Estoy extremadamente adolorido, pero afortunadamente no tengo lesiones graves”, expresó el actor, quien también agradeció las medidas de seguridad del automóvil que conducía y la intervención de los equipos de emergencia. “Puedo decir honestamente que estoy agradecido de poder caminar en este momento”, agregó.

El accidente ocurrió el miércoles 11 de noviembre, mientras realizaba vueltas de práctica para el evento benéfico Proud to Honor Veterans Day Classic, en el que tenía previsto competir junto al piloto de NASCAR Austin Cindric. Debido al percance, no pudo participar en la carrera.

Muniz también agradeció los mensajes de apoyo que recibió y aseguró que espera regresar pronto a las pistas. “Todavía estoy procesando todo, pero estoy bien y ya estoy pensando en volver a correr pronto”, compartió.