Frankie Muniz dedica emotivo mensaje a Hayden Panettiere

Tras confirmarse el sensible fallecimiento de Hayden Panettiere, recordada por sus papeles en la franquicia Scream y la película Triunfos Robados, diversos compañeros del gremio artístico han comenzado a pronunciarse públicamente para rendirle homenaje y dedicarle emotivos mensajes de despedida.
Entre las reacciones más destacadas se encuentra la de Frankie Muniz, protagonista de la serie Malcolm el de en Medio. A través de sus redes sociales, el actor compartió una fotografía del recuerdo junto a Panettiere, acompañada de palabras llenas de afecto.
Muniz destacó lo gratificante que fue colaborar con ella en distintas etapas de su carrera y los gratos recuerdos que conserva:
“Muy triste escuchar lo de Hayden. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en muchos proyectos y siempre pasé un tiempo absolutamente genial con ella. Tengo tantas historias y recuerdos increíbles con ella. Espero que descanse en paz".
Very sad to hear about Hayden. I got to work with her on many projects and always had an absolutely great time with her.— Frankie Muniz (@frankiemuniz) August 18, 2026
I have so many amazing stories and memories with her. I hope she rests in peace. pic.twitter.com/GTelE6PfVQ
Estas fueron sus proyectos juntos
La relación laboral entre ambos actores inició entre 2003 y 2005 durante la producción de Malcolm. En la popular comedia, Hayden dio vida a Jessica, un personaje recurrente caracterizado por su personalidad manipuladora y perspicaz.
Posteriormente, compartieron créditos en la cinta Héroe a Rayas, largometraje donde ambos asumieron los roles protagónicos y en el que Panettiere interpretó a la joven jinete Channing Walsh.
¿Quién era Hayden Panettiere?
Hayden Panettiere comenzó su trayectoria actoral en 1994, debutando en la telenovela de ABC One Life to Live. Con los años, consolidó su presencia en la industria participando en producciones de gran impacto como Heroes, Nashville y la saga de terror Scream.
A la actriz le sobrevive su hija Kaya, de 11 años, fruto de su relación con su exprometido, el exboxeador Wladimir Klitschko.