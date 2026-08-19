Frankie Muniz dedica emotivo mensaje a Hayden Panettiere

Tras confirmarse el sensible fallecimiento de Hayden Panettiere, recordada por sus papeles en la franquicia Scream y la película Triunfos Robados, diversos compañeros del gremio artístico han comenzado a pronunciarse públicamente para rendirle homenaje y dedicarle emotivos mensajes de despedida.

Entre las reacciones más destacadas se encuentra la de Frankie Muniz, protagonista de la serie Malcolm el de en Medio. A través de sus redes sociales, el actor compartió una fotografía del recuerdo junto a Panettiere, acompañada de palabras llenas de afecto.

Muniz destacó lo gratificante que fue colaborar con ella en distintas etapas de su carrera y los gratos recuerdos que conserva:

“Muy triste escuchar lo de Hayden. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en muchos proyectos y siempre pasé un tiempo absolutamente genial con ella. Tengo tantas historias y recuerdos increíbles con ella. Espero que descanse en paz".