Francisco González Compean y Chava Cartas crean Durango Films

El productor y el director unieron fuerzas para lanzar Durango Films, productora mexicana enfocada en historias de acción y drama

El éxito internacional de Contraataque impulsó una nueva alianza dentro de la industria cinematográfica mexicana. El productor Francisco González Compean y el director Chava Cartas unieron fuerzas para crear Durango Films, una productora enfocada principalmente en historias de acción y drama.

La compañía surge después de la respuesta que tuvo Counterattack (Contraataque), cinta dirigida por Cartas y producida por Draco Films, compañía de González Compean, que alcanzó una importante audiencia internacional.

La película permaneció 12 semanas dentro del Top 10 mundial de películas de habla no inglesa y acumuló 66.9 millones de visualizaciones, colocándose entre las ocho producciones de habla no inglesa más populares de todos los tiempos en la plataforma.

El desempeño de la cinta llevó a sus responsables a apostar por una nueva etapa para el cine de acción mexicano, con historias que privilegien a personajes heroicos en lugar de presentar al crimen como protagonista.

González Compean y Cartas coinciden en que esa perspectiva fue uno de los factores que permitió que Contraataque conectara con espectadores de México, Latinoamérica y otras regiones.

El primer proyecto de Durango Films será 'La captura', película que llegará mundialmente el próximo 21 de agosto.

Para los responsables de Durango Films, una de las principales diferencias entre Contraataque y La captura está en la manera de abordar la violencia y el crimen.

La intención es presentar héroes mexicanos y centrar las historias en personajes que enfrentan situaciones de riesgo sin convertir a los criminales en figuras aspiracionales.

Cartas explicó que tanto él como González Compean comparten la intención de contar historias positivas sobre México y destacar a personajes que realizan acciones en favor de los demás.

El nombre tiene raíces en Durango

El origen de la nueva productora también está relacionado con la historia personal de sus fundadores. González Compean tiene raíces familiares en Durango y recuerda haber visitado durante su infancia distintas filmaciones de películas del Oeste realizadas en la región.

Cartas, por su parte, también pasó parte de su infancia en el estado y recuerda haber conocido sets donde se filmaron producciones de Sam Peckinpah.

Estas experiencias fueron parte de la inspiración para elegir el nombre de la compañía y mantener un vínculo con la tradición cinematográfica de Durango.

Cartas destacó que una de las prioridades de sus producciones es mantener equipos de trabajo mexicanos y desarrollar una identidad propia dentro del cine de acción.

El director señaló que la continuidad entre proyectos permite conservar a colaboradores con los que ha trabajado durante años, desde fotografía y diseño de producción hasta maquillaje y vestuario.

La apuesta también contempla fortalecer la preparación de especialistas y actores para las escenas de acción. González Compean explicó que el crecimiento del género ha generado mayores oportunidades para que los profesionales del área reciban capacitación y perfeccionen sus técnicas.

Los actores, además, realizan periodos de entrenamiento físico y en algunos casos visitan instalaciones militares para familiarizarse con las dinámicas que requieren sus personajes.